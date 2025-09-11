बदलापुरात घरफोडी, सोनसाखळी चोरांवर मकोका
बदलापूर, ता. ११ (बातमीदार) : बदलापुरात काही महिन्यांपूर्वी घरफोडी आणि सोनसाखळी चोरीच्या आरोपाखाली अटक केलेल्या आरोपींवर आता महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. याबाबतची माहिती पोलिस उपायुक्त सचिन गोरे यांनी दिली.
मकोकाअंतर्गत कारवाई झालेल्या आरोपींची नावे तुषार ऊर्फ प्रेम व्यंकटेश ढगे आणि आकाश ऊर्फ बटला राजू सिंग अशी आहेत. हे दोघे उल्हासनगर येथे राहतात. बदलापूर शहरात काही महिन्यांपूर्वी चोरी व घरफोडीच्या घटना वाढल्याने पोलिसांनी गस्त वाढवली होती. सीसीटीव्ही आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे या दोघांना अटक केली. आरोपींच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची तपासणी केली असता, घरफोडी आणि सोनसाखळी चोरीच्या एकूण २१ घटना त्यांच्याविरोधात नोंद झालेल्या असल्याचे समोर आले. गृहमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर संघटित गुन्ह्यांवर मकोका लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार उपायुक्त सचिन गोरे यांनी या प्रकरणावर मकोका लावण्याची मागणी वरिष्ठांकडे केली. वरिष्ठांनी ती मान्य करत आरोपींवर मकोकाअंतर्गत कारवाई करण्यास संमती दिली.
तपास सहाय्यक आयुक्तांकडे वर्ग
पूर्वी या प्रकरणाचा तपास बदलापूर पश्चिम पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक किशोर शिंदे यांच्याकडे होता. मात्र, मकोका लागू झाल्यानंतर पुढील तपास सहाय्यक पोलिस आयुक्त शैलेश काळे यांच्याकडे वर्ग करण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे भविष्यात घरफोडी आणि सोनसाखळी चोरीच्या घटनांमध्ये घट होईल, असा विश्वास पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.