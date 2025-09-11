उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काठमांडू येथे अडकून पडलेल्या मुरबाडमधील सहा पर्यटकांची सुटका केली
काठमांडूमधील सहा पर्यटकांची सुटका
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विशेष प्रयत्न
मुरबाड, ता. ११ (बातमीदार) : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नेपाळमधील काठमांडू येथे अडकलेल्या मुरबाडमधील सहा पर्यटकांना सुरक्षितपणे भारतात परत आणण्यासाठी मदत केली. काठमांडू येथे अडकून पडलेल्या मुरबाडमधील सहा पर्यटकांची सुटका उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली आहे. या सर्वांच्या विमान प्रवासाची तिकिटे बुधवारी (ता. १०) रात्री त्यांच्या व्हॉट्सॲपवर पाठवण्यात आली, अशी माहिती मुरबाड येथील पर्यटक महेंद्र नाना तोंडलीकर यांनी काठमांडू विमानतळावरून सकाळला दिली. गुरुवारी (ता. ११) दुपारी १ वाजता त्यांचे विमान दिल्ली प्रवासासाठी निघाले.
मुरबाडचे माजी सरपंच महेंद्र तोंडलीकर यांच्यासह नितीन सूर्यवंशी, बबलू मडके, पन्नालाल पाटील, योगेश पवार आणि गोपाळ तिवारी हे ५ सप्टेंबर रोजी नेपाळला गेले होते. काठमांडूमध्ये दंगलसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे तेथेच अडकून पडले. ही माहिती मिळताच ठाणे जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष सुभाष पवार यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी संपर्क साधला. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी तातडीने या सहाही पर्यटकांशी फोनवरून संपर्क साधला आणि त्यांना धीर दिला. त्यांनी त्यांच्या परतीच्या प्रवासाची व्यवस्था केली. बुधवारी रात्रीच त्यांच्या व्हॉट्सॲपवर विमानाची तिकिटे पाठवण्यात आली. त्यानंतर गुरुवारी दुपारी १ वाजता काठमांडू ते दिल्ली आणि त्यानंतर दिल्लीहून मुंबई, असा प्रवास करून हे पर्यटक मुरबाडमध्ये परतले.
महेंद्र तोंडलीकर यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानले. ते म्हणाले की, उपमुख्यमंत्र्यांनी स्वतः फोन करून धीर दिला आणि मदतीची व्यवस्था केली, ही गोष्ट त्यांच्या कायम लक्षात राहील. तसेच, शिंदे यांचे स्वीय सहाय्यक शहाणे आणि सुभाष पवार यांनीही मदत केल्याबद्दल त्यांनी त्यांचे आभार मानले.
