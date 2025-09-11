भारतीय लष्करी स्त्रीशक्तीची ‘समुद्र प्रदक्षिणा’
भारतीय लष्करी स्त्रीशक्तीची ‘समुद्र प्रदक्षिणा’
जगातील पहिल्या त्रिसेवा महिला परिक्रमेला सुरुवात; २६ हजार समुद्री मैलांचा प्रवास करणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : भारतीय सैन्यातील १० महिला अधिकारी जगातील पहिल्या त्रिसेवा (लष्कर, नौदल आणि वायुसेना) ‘समुद्र प्रदक्षिणा’ या सर्व महिला परिक्रमा माेहिमेवर रवाना झाल्या. गुरुवारी गेटवे ऑफ इंडिया येथून या माेहिमेला संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी नवी दिल्ली येथून ऑनलाइन झेंडा दाखवला. नऊ महिने चालणाऱ्या माेहिमेत ‘आयएएसव्ही त्रिवेणी’ या स्वदेशी नौकेवरून २६ हजार समुद्री मैलांचा प्रदीर्घ सागरी प्रवास करण्यात येणार आहे.
या माेहिमेत या महिला अधिकारी दोनदा विषुववृत्त ओलांडतील. जगातील तीन मोठ्या केप्सला प्रदक्षिणा घालतील. तसेच दक्षिण महासागरासह धोकादायक समुद्रमार्गातून त्या मार्गक्रमण करतील. लेफ्टनंट कर्नल अनुजा वरूडकर यांच्या नेतृत्वाखाली ही माेहीम चालणार असून, त्यांच्यासोबत स्क्वॉड्रन लीडरश्रद्धा राजू उपप्रमुख आहेत. मेजर करमजीत कौर, मेजर ओमिता दळवी, कॅप्टन प्राजक्ता निकम, कॅप्टन दौली बुटोला, लेफ्टनंट कमांडर प्रियांका गुसाईन, विंग कमांडर विभा सिंग, स्क्वॉड्रन लीडर अरुवी जयदेव आणि स्क्वॉड्रन लीडर वैषाली भंडारी या माेहिमेत सहभागी आहेत. या सर्वांनी गेली तीन वर्षे कठोर प्रशिक्षण घेतले आहे.
....
आत्मनिर्भरतेचे प्रतीक
पुदुचेरी येथे बांधलेली ५० फूट लांबीची ‘त्रिवेणी’ ही पूर्णपणे स्वदेशी नौका आहे. संरक्षणमंत्र्यांनी सांगितले, ‘ही मोहीम फक्त प्रवास नाही, तर शौर्य, शिस्त आणि इच्छाशक्तीची कसोटी आहे. आपल्या महिला अधिकारी नक्कीच जगाला भारताची स्त्रीशक्ती दाखवतील.’
आंतरराष्ट्रीय बंदरे व संशोधन
प्रवासात त्या ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, कॅनडा आणि दक्षिण आफ्रिकेतील बंदरांना भेट देणार आहेत. त्या वेळी भारतीय सैन्याची ताकद आणि संस्कृती जगासमोर मांडली जाणार आहे. प्रवासादरम्यान महासागरातील सूक्ष्म प्लॅस्टिकचा अभ्यास, सागरी जीवसृष्टीचे निरीक्षण आणि समुद्रसंवर्धनाचा संदेश देण्यात येणार आहे.
भारताची समुद्री कामगिरी
‘आयएनएसवी तारिणी’वर भारतीय नौदलाच्या महिला अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी दोन यशस्वी परिक्रमा केल्या होत्या. त्याआधी कॅप्टन दिलीप डोंडे आणि कमांडर अभिलाष टोमी यांनीही जगप्रदक्षिणा करून भारताचा झेंडा उंचावला होता. ‘समुद्र प्रदक्षिणा’ ही मोहीम आता भारताच्या महिला अधिकाऱ्यांच्या धैर्याचा आणि आत्मनिर्भर भारताचा नवा अध्याय रचणार आहे.
