कुणी बस घ्या, कुणी रुग्णवाहिनी घ्या..
प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून बस, रुग्णवाहिकांचा लिलाव
ठाणे शहर, ता. ११ (बातमीदार) ः कर थकबाकीदार व वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनमालकांवर कठोर पावले उचलत प्रादेशिक परिवहन कार्यालय ठाणे यांनी जप्त केलेल्या वाहनांचा ऑनलाइन लिलाव जाहीर केला आहे. या लिलावामध्ये रुग्णवाहिका, बस आणि ट्रक आदी वाहनांचा समावेश आहे. लिलावाच्या माध्यमातून इच्छुकांना कमी दरात वाहन खरेदी करण्याची संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे या संधीचा लाभ घेण्याचे आवाहन प्रादेशिक वाहतूक विभागाकडून करण्यात आले आहे.
मोटार वाहन कायदा आणि जमीन महसूल अधिनियमांतर्गत केलेल्या कारवाईमध्ये प्रादेशिक परिवहन विभागाने रुग्णवाहिका, बस, ट्रक, आदी मोठी वाहने जप्त केली आहेत. ही वाहने दंड घेऊन सोडवण्याकरिता त्यांचे मालक समोर न आल्याने परिवहन विभागाने त्यांचा लिलाव करून दंड आणि इतर थकीत रक्कम वसूल केली जाणार आहे. लिलावासाठी जप्त केलेली वाहने कळवा, भाईंदर आणि भिवंडी एसटी डेपो आणि आरटीओ यार्डमध्ये ठेवण्यात आली असून, ती आता विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहेत. लिलावाच्या वाहनांसोबतच २६ वाहनांचा स्क्रॅप लिलावदेखील होणार आहे.
लिलावात सहभागी होण्यासाठी
२३ सप्टेंबर रोजी सकाळी १० ते दुपारी ४ वाजेपर्यंत २६ वाहनांचा स्क्रॅप लिलाव होणार आहे. त्यानंतर त्याच दिवशी सकाळी ११ वाजता २३ वाहनांचा ऑनलाइन ई-ऑक्शन लिलाव होणार आहे. यामध्ये बस, ट्रक, रुग्णावाहिका आदी वाहनांचा समावेश आहे. इच्छुकांनी www.mstcindia.co.in या संकेतस्थळावर नोंदणी करून लिलावात सहभाग घ्यावा, असे आवाहन उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी रोहित काटकर यांनी केले आहे.
