गणेशोत्सवानंतर फळांच्या दरात घसरण, ग्राहकांना दिलासा

गणेशोत्सवानंतर फळांच्या भावात घसरण, ग्राहकांना दिलासा
वाशी, ता. ११ (बातमीदार) ः गणेशोत्सवाच्या काळात फळांच्या मागणीत मोठी वाढ झाल्याने भाव गगनाला भिडले होते, परंतु आता फळांच्या भावात तब्बल २० ते २५ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे.
गणेशोत्सवात पूजा-अर्चा, प्रसाद व पाहुणचार यासाठी मोठ्या प्रमाणावर फळांची खरेदी केली जाते. त्यामुळे या कालावधीत सफरचंद, संत्री, मोसंबी, सिताफळ आदी फळांचे भाव झपाट्याने वाढले होते. वाशीतील घाऊक बाजारात सफरचंदांचा भाव तब्बल ८० ते १३० रुपये किलोपर्यंत गेला होता, मात्र सण संपल्यानंतर भाव कमी होऊन सध्या ७० ते ११० रुपये किलोवर आला आहे. संत्र्यांचा भाव २० ते ४० रुपये किलोपर्यंत, पेरू १२ ते २५ रुपये, खरबूज ३१ ते ३३ रुपये, पपई १५ ते २३ रुपये, सिताफळ २० ते १२० रुपये, तर मोसंबी २६ ते ३६ रुपये किलो इतका आहे.
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील घाऊक फळ बाजारात रोज सरासरी साडेतीन ते चार हजार क्विंटल सफरचंद, पाचशे क्विंटल संत्री व दीड हजार क्विंटल सिताफळाची आवक होत आहे, मात्र सध्या पावसाच्या संततधारेमुळे ग्राहकांनी बाजारपेठेकडे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे मागणीत मोठी घट झाल्याने भाव खाली आले असल्याचे फळ व्यापारी अशोक पुंडे यांनी सांगितले. गणेशोत्सवामुळे बाजारात काही प्रमाणात उभारी आली होती, मात्र सण संपल्यानंतरही आवक सुरू असली तरी विक्रीत मंदी जाणवत आहे. घाऊक बाजारात भाव घसरले असले तरी किरकोळ बाजारात मात्र ग्राहकांना चढे भाव मोजावे लागत आहेत.
किरकोळ बाजारात भावात घसरण
पेरू ६० रुपये गणेशोत्सवापूर्वी १००
डाळिंब १८० पूर्वी २२०
सफरचंद १५० पूर्वी २००
पपई ६० पूर्वी ७०
सीताफळ १४० पूर्वी १८०
गणेशोत्सवामध्ये फळांच्या भावात वाढ झाली होती, पण आता भावामध्ये घसरण झाली असून, भाव स्थिर आहेत. नवरात्रीमध्ये पुन्हा भाव वाढण्याची शक्यता आहे.
वसीम शेख, व्यापारी
