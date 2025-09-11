नवी मुंबईत मीटर बंद रिक्षा; ग्राहकांच्या खिशाला कात्री
जुईनगर, ता. ११ (बातमीदार) : नवी मुंबई शहरात भाडेमीटर बंद रिक्षांचा प्रकार दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. प्रवाशांकडून अधिक भाडे वसूल करण्यासाठी अनेक रिक्षाचालक मीटर सुरू न करता थेट तोंडी दर सांगतात, तर काही रिक्षांचे मीटर नियमित बंदच असल्याचे बोलले जात आहेत. यामुळे प्रवाशांची लूट सुरू आहे.
नियमांनुसार प्रत्येक रिक्षामध्ये भाडे मीटर सुरू ठेवणे बंधनकारक आहे, मात्र रिक्षाचालक प्रशासनाच्या नियमांना धाब्यावर बसवून वाहन चालवत आहेत. यामुळे नागरिकांच्या तक्रारी दिवसेंदिवस वाढत असूनही परिवहन विभागाकडून योग्य ती कारवाई होत नसल्याची नाराजी व्यक्त होत आहे.
शहरात रोज हजारो प्रवासी रिक्षांचा वापर करतात. विद्यार्थ्यांपासून कार्यालयीन नोकरदारांपर्यंत सर्वसामान्य प्रवासी या लूटमारीचा बळी ठरत आहेत. अशा रिक्षांवर तातडीने देखरेख वाढवून मीटर न वापरणाऱ्या रिक्षाचालकांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी प्रवासीवर्गातून व्यक्त होत आहे.
अशा प्रकारे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या रिक्षाचालकांवर संबंधित विभागाकडून कारवाई झालीच पाहिजे. आमच्या प्रामाणिक रिक्षाचालक यांच्यामुळे बदनाम होत आहेत. त्यामुळे रिक्षा परवाना, वाहन परवाना आणि ड्रेसकोड नसलेल्या अनेक रिक्षा शहरात धावत आहेत.
- दिलीप आमले, अध्यक्ष, रिक्षाचालक-मालक सेवाभावी संस्था
मी नेरूळ येथून सेक्टर-२ साठी रिक्षा पकडली. बसल्यावर रिक्षाचालकाने मद्यपान केल्याचे लक्षात आले. त्याने मीटर सुरू न करता अतिशय वेगाने रिक्षा पळवायला सुरुवात केली. मी घाबरल्याने काहीच न बोलता सुखरूप पोहोचण्यासाठी देवाचा धावा करू लागले. उतरल्यावर वाद होऊ नये म्हणून मीटर बंद असल्याचा फोटो गुपचूप काढला, मात्र रिक्षा नंबर घेण्याचे धाडस झाले नाही.
- शुभांगी भास्कर
