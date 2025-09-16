डहाणू सागरी राज्यमार्गाशेजारी कचराभूमी
डहाणू, ता. १६ (बातमीदार) : डहाणू सागरी राज्यमार्ग तीन रस्ता चौक अपना बाजार रस्त्याच्या कडेला सीआरझेड भागात डहाणू नगरपरिषद आणि नागरिकांनी कचराभूमी केली आहे. रस्त्यावर टपऱ्या उभारून अतिक्रमणे केली जात आहेत. शिवाय दुर्गंधीमुळे प्रवासी नागरिकांना नाक मुठीत धरून जावे लागत आहे.
डहाणू-चिंचणीकडे जाणाऱ्या सागरी राज्य मार्गावरील तीन रस्ता चौक अपना बाजाराच्या ठिकाणी रस्त्याच्या कडेला समुद्राच्या भरतीच्या जागेत डहाणू शहरातील केरकचरा आणि टाकाऊ वस्तूच्या गाड्या रिकाम्या करीत असतात. शहरातील नागरिक मोडक्या घरांतील टाकाऊ वस्तू टाकत असतात, त्याचप्रमाणे काही दिवसांपूर्वी रात्रीच्या वेळी मोठ्या झाडांची खोडे मुळासकट काढून या रस्त्याच्या कडेला टाकण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे मृत श्वानदेखील टाकत असल्याने पाण्याने कुजून त्याची दुर्गंधी परिसरात पसरत आहे. त्याचप्रमाणे पालापाचोळा आणि इतर कचऱ्याचे ढीग उन्हात सुकल्यावर त्यावर अनधिकृत टपऱ्या उभारल्या जात आहेत.
