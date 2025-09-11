मुख्य आरोपी मिहिर शहाची उच्च न्यायालयात धाव
मिहिर शाहची उच्च न्यायालयात धाव
बीएमडब्ल्यू हिट अँड रन प्रकरण
मुंबई, ता. ११ : बीएमडब्ल्यू हिट अँड रन प्रकरणातील मुख्य आरोपी मिहिर शाहने जामीन देण्यास नकार देणाऱ्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
शिवसेना (शिंदे गट) नेते राजेश शाह यांचा मुलगा मिहिर शाह ४०० दिवसांहून अधिक काळ खटल्याशिवाय तुरुंगात आहे. ही बाब मुंबई सत्र न्यायालयाने २२ ऑगस्ट रोजी जामीन नाकारताना लक्षात घेतली पाहिजे होती. न्यायालयाने नीतिमत्तेऐवजी खटल्यातील तथ्यांनुसार निर्णय देणे आवश्यक असल्याचेही वकील जय. के. भारद्वाज यांच्यामार्फत शाहने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे. तसेच या प्रकरणात तपास पूर्ण झाला असून आरोपपत्रही दाखल केले आहे; तरीही अद्याप खटल्याला सुरुवात झालेला नाही. मिहिरचा न्यायालयीन कोठडीतील ४०० दिवसांचा मुक्काम जामीन फेटाळताना न्यायालयाने विचारात घ्यायला हवा होता, असेही याचिकेत म्हटले आहे. मिहिरची कोणतेही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही. तो मुंबईचा कायमचा रहिवासी असून फरार होण्याचा, पुराव्यांशी छेडछाड करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचा दावा याचिकेत केला आहे.
गतवर्षी झाला होता अपघात
गतवर्षी ७ जुलै २०२४ रोजी आरोपी मिहिर शाहने त्याच्या बीएमडब्ल्यू गाडीने प्रदीप नाखवा (५०) आणि त्याची पत्नी कावेरी नाखवा (४५) यांच्या दुचाकीला धडक दिली होती. कावेरी नाखवा गाडीच्या बंपर आणि टायरमध्ये अडकल्यानंतर सुमारे दोन किमी फरफटत गेल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला होता.
