ठाणे जिल्हा अध्यक्षपदी सर्वसाधारण महिला आरक्षण जाहीर
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १२ : जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजले असून जिल्हा परिषद व पाच पंचायत समित्यांच्या आगामी निवडणुकीसाठी, पंचायत समित्यांमधील निर्वाचक गण व गटांची प्रारूप प्रभागरचना जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर आता जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी सर्वसाधारण प्रवर्ग महिला असे आरक्षण जाहीर झाले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची धुरा महिलेच्या खांद्यावर असणार आहे.
ठाणे जिल्हा परिषदेचे २०१४ मध्ये विभाजन झाल्यानंतर जिल्हा परिषददेखील विसर्जित झाली होती. त्यानंतर २०१७ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या होत्या. त्या वेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी अनुसूचित जमाती महिला आरक्षण जाहीर झाले होते. त्यानंतर २०२२ मध्ये ठाणे जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यानंतर आजतागायत जिल्हा परिषदेवर प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. त्यातच मागील काही दिवसांपूर्वी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रारूप प्रभागरचना कार्यक्रम घेण्यात आला होता. या वेळी प्रभागरचनेवर हरकती सूचनादेखील मागविण्यात आल्या होत्या. त्यावर सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. अशातच आता ठाणे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी सर्वसाधारण महिला असे आरक्षण जाहीर झाले आहे.
ठाणे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासह पंचायत समितीच्या सभापतिपदासाठीचे आरक्षणदेखील जाहीर करण्यात आले. यामध्ये अनुसूचित जमातीसाठी दोन, सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी एक महिला आणि एक आरक्षण तर, नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी एक आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.