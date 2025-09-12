माहुलच्या घरांची विक्री रखडलेलीच
ऑक्टोबरपर्यंत प्रक्रिया सुरू होणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ ः कमी प्रतिसादामुळे माहुल येथील घरांच्या विक्रीसाठी मुंबई महापालिकेने काही निकषांत बदल केला, शिवाय मुदतही वाढवली; परंतु घरांना प्रतिसाद मिळालेला नाही. निम्म्यापेक्षा अधिक अर्जदारांनी ही घरे नाकारली. त्यामुळे पालिकेची डोकेदुखी वाढली आहे. आता पालिकेच्या संबंधित विभागाने निकषांत बदल करून पालिकेच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही या घरांसाठी अर्ज करता येईल, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. पालिका आयुक्तांची मंजुरी मिळाली आहे; मात्र याआधी विक्री झालेल्या घरांचे पैसे रखडले आहे. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना घरांचा ताबा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात पुन्हा घरांच्या विक्रीसाठी अंमलबजावणी सुरू केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
माहुलमधील सदनिकांमध्ये प्रकल्पबाधित राहायला जात नसल्याने तब्बल १३ हजारांवर घरे रिक्त आहेत. ही घरे पालिका कर्मचाऱ्यांना १२ लाख ६० हजार रुपये किमतीत मालकी तत्त्वावर विक्री केली जात आहे. गेल्या १५ मार्चपासून एकूण ९,०९८ घरांसाठी अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली. १५ एप्रिलपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. या कालावधीत फक्त २३१ अर्ज आले. अल्प प्रतिसादामुळे १५ मेपर्यंत मुदत वाढवण्यात आली. शिवाय, निकषातही शिथिलता देण्यात आली; मात्र दोन महिन्यांनंतरही फक्त ३३० अर्ज आले. या अर्जदारांनी अनामत रक्कम आणि नियमानुसार घराची प्रक्रिया सुरू केली. सोडत काढून २१ जून रोजी या घरांचे वाटप केले जाणार होते; मात्र ३३० पैकी सुमारे ५० कर्मचाऱ्यांनीच घरांची रक्कम जमा केली. त्यामुळे पुन्हा ३० जुलैपर्यंत मुदत वाढवली. २४८ अर्जदारांनी ३३० घरांसाठी नोंदणी केली. यात एका अर्जदाराने दोन घरांसाठी अर्ज केले आहेत. त्यामुळे एकूण ३३० घरांची विक्री केली जाणार होती. घराचे वाटप करण्यासाठी ३० जूनपर्यंत अनामत रक्कम भरण्याची अंतिम मुदत होती; मात्र २४८ अर्जदारांपैकी फक्त ५३ अर्जदारांनीच घरांची अनामत रक्कम भरली. त्यामुळे उर्वरित १९५ अर्जदारांनी ही घरे नाकारली आहेत. मुदत संपल्याने आता पैसै भरलेले नाहीत त्यांच्या घरांचा विचार केला जाणार नाही. ज्या ५३ अर्जदारांनी ७२ घरांची अनामत रक्कम भरली आहे, त्यांनाच घरांची वाटप प्रक्रिया सुरू आहे.
...
८,७६८ घरे पडूनच
मुदत वाढवली, निकषांत बदल केले तरीही या घरांकडे कर्मचाऱ्यांनी पाठ फिरवली आहे. घरांसाठी अर्ज करणाऱ्या काही कर्मचाऱ्यांनीही ही घरे नाकारली. त्यामुळे सुमारे ८,७६८ घरे पडून आहेत.
