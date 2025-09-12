मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर भीषण अपघात
कासा, ता. १२ (बातमीदार) : मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील कासा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील चिंचपाडा पुलावर मुंबईहून गुजरातकडे जाणाऱ्या ट्रकचालकाचे ट्रकवरील नियंत्रण सुटल्याने हा ट्रक रस्त्यावरील दुभाजकाला धडकल्याची घटना घडली. हा अपघात शुक्रवारी (ता. १२) पहाटे साडेपाच वाजण्याच्या सुमारास घडला. यामध्ये ट्रकचालक बाबुराव चौधरी (वय ४५) याला किरकोळ दुखापत झाली आहे. हा ट्रक नदीपात्रात न पडल्याने मोठी जीवितहानी टळली. या अपघातात कोणीही जखमी झाले नाही; मात्र ट्रकचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले. पुढील तपास कासा पोलिस करीत आहेत.
