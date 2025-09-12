नगरविकार खात्यातून पालिकेच्या निविदा!
नगरविकास खात्यातून पालिकेच्या निविदा!
वर्षा गायकवाड यांचा आरोप
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ ः मुंबई महापालिकेच्या निविदा राज्याच्या नगरविकास खात्यातून निघत आहेत, कोणत्या कंत्राटदारासाठी निविदा काढायच्या हे आधीच ठरत आहे. मुंबईकरांच्या पैशाची लूट चालली आहे, असा आरोप करीत याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालून चौकशी करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे.
‘महायुती सरकार मस्त, मुंबईकर मात्र त्रस्त’ या अभियानाअंतर्गत राजीव गांधी भवन येथे मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड आणि प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन महापालिकेतील भ्रष्टाचाराची पोलखोल केली. या वेळी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस, शकील चौधरी, निजामुद्दीन राईन, अजंता यादव उपस्थित होते. अर्बन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट महायुती सरकारच्या काळात अर्बन डिझास्टर डिपार्टमेंट झाल्याचा आरोप खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केला. त्या म्हणाल्या, की मुंबई महापालिका ही भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले असून मुंबईकरांचा पैसा लुटला जात आहे. सत्ताधारी पक्षातील नेते, पालिका अधिकारी व कंत्राटदार यांच्या संगनमताने मुंबईकरांच्या पैशांवर डल्ला मारला जात आहे. नगरविकास खात्यातून निविदा निघत असून हे काम कोणाला द्यायचे ते आधीच ठरलेले असते. मर्जीतील कंत्राटदारांनाच टेंडर मिळावे, यासाठी काम केले जात असून मुंबईकरांचे जीवन त्रस्त करण्याचे काम भ्रष्ट महायुती सरकार करीत आहे, असा आरोप खासदार गायकवाड यांनी केला.
...
गुंदवली टनेलच्या कामात गैरव्यवहार
गुंदवली टनेल शाफ्ट ते मोडकसागर वाय जंक्शन डोमपर्यंतच्या ३,००० मिमी व्यासाच्या मुख्य जलवाहिनीच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला. मर्जीतील दोन कंत्राटदार कंपन्यांनाच हे काम मिळावे, अशी व्यवस्था करण्यात आली. आधी ४२ किमी जलवाहिनी बदलण्यासाठी सुमारे २,००० कोटींचा खर्च अपेक्षित होता; परंतु वर्षभरातच हे काम ५० किमींचे करून खर्च तब्बल ३,५०० कोटींवर गेला आहे. २,५०० कोटींचे काम ३,५०० कोटींना दिल्याचेही ते म्हणाले. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
