अपघातानंतर पाच ‘आरएमसी’ प्रकल्प सील
भाईंदर, ता. १२ (बातमीदार) : तयार सिमेंट काँक्रीट (आरएमसी) वाहून नेणाऱ्या मिक्सरने चिरडल्यामुळे गुरुवारी (ता. ११) काशी मिरा येथे एका शाळकरी मुलाचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर जाग आलेल्या मिरा-भाईंदर महापालिका प्रशासनाने या भागातील पाच आरएमसी प्रकल्प सील केले आहेत. याव्यतिरिक्त आणखी चार प्रकल्पांविरोधातील कार्यवाही सुरू केली आहे.
काशी मिरा भागातील निलकमल नाक्यावर गुरुवारी (ता. ११) एका भरधाव वेगाने जाणाऱ्या आरएमसी मिक्सरखाली येऊन सनी राठोड या १२ वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर परिसरात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले. काशी मिरा भागात मोठ्या प्रमाणात आरएमसी प्रकल्प सुरू असून, ते रहिवासी क्षेत्रातच चालवले जात आहेत. या प्रकल्पांमुळे प्रदूषण होत असल्याने ते बंद करण्यात यावेत, अशी मागणी केली जात होती. परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनीदेखील थेट पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे यासंदर्भात पत्रव्यवहार केला होता, मात्र सनी राठोड याचा बळी गेल्यानंतर आरएमसी प्रकल्पांविरोधात संतापाची लाट उसळली. शुक्रवारी (ता. १२) सर्व पक्षीय नेते आरएमसी प्रकल्पांविरोधात रस्त्यावर उतरले. आरएमसी प्रकल्प बंद होत नाहीत तोवर हलणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका घेत या नेत्यांनी रस्त्यावरच ठाण मांडले. त्यानंतर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या भागातील पाच आरएमसी प्रकल्प सील केले. त्यातील तीन प्रकल्पांना महापालिकेने याआधीच नोटिसा बजावल्या होत्या. याव्यतिरिक्त आणखी चार प्रकल्पांविरोधात कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.
