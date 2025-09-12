पालघर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद अनुसूचित जमातीसाठी राखीव
विरार, ता. १२ (बातमीदार) : पालघर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद हे अनुसूचित जमातीसाठी राखीव झाले असून उपाध्यक्षपद हे सर्वसाधारण राहणार आहे. पालघर जिल्ह्यातील आठ पंचायत समितींपैकी सहा पंचायत समितीची सभापतिपदे राखीव करण्यात आली आहेत. त्यात तीन अनुसूचित जमाती पुरुष आणि तीन सभापतिपदे ही महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले असून प्रारूप प्रभागरचना अंतिम टप्प्यात आली असतानाच आज राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. यात पालघर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद हे अनुसूचित जमातीसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. सोबतच पंचायत समितीच्या सभापतिपदाचे आरक्षणही जाहीर करण्यात आले आहे. पालघर जिल्ह्यात आठ पंचायत समित्या आहेत, त्यापैकी सहा पंचायत समित्यांची सभापतिपदे ही राखीव ठेवण्यात आली आहेत. त्यात तीन सभापतिपदे पुरुष आणि तीन सभापतिपदे महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत. तर वसई आणि पालघर या दोन पंचायत समित्यांवर सर्वसाधारण वर्गातील सभापतिपद सोडण्यात आले आहे. यापूर्वी पालघर जिल्हा परिषदेवर अनुसूचित पुरुष वर्गाचे आरक्षण होते.
