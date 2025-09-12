जोरदार पावसामुळे घराची बाल्कनी कोसळून पती पत्नी गंभीररित्या जखमी
घराची बाल्कनी कोसळून दाम्पत्य जखमी
अंबरनाथ, ता. १२ (वार्ताहर) : अंबरनाथमध्ये पावसामुळे एका घराची बाल्कनी कोसळून दाम्पत्य जखमी झाल्याची घटना घडली. यामध्ये जखमी महिलेला उल्हासनगरच्या मध्यवर्ती शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले असून, तिला तब्बल १० टाके पडल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दल व पालिका अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले असून, अधिक तपास सुरू आहे.
अंबरनाथ पश्चिमेला उलनचाल परिसरात ही घटना शुक्रवारी (ता. १२) सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास घडली. शहरात दुपारपासून सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळे नासिर शेख यांच्या घराची बाल्कनी कोसळल्याने ही घटना घडली. यामध्ये ४० वर्षीय आशिया खान व त्यांचा पती गंभीररीत्या जखमी झाल्याची माहिती अग्निशमन दलाचे अधिकारी भागवत सोनोने यांनी दिली. जखमी दाम्पत्याला तत्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, उपचार सुरू आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.