दिल्लीतील अटक दहशतवाद्यांचे उल्हासनगर कनेक्शन
दिल्लीत पकडलेले दहशतवादी आणि त्यांचा उल्हासनगर नेवाळी कनेक्शन!
उल्हासनगर, ता. १२ (वार्ताहर) : दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने निजामुद्दीन रेल्वेस्थानकातून अटक केलेले दोन दहशतवादी काही दिवसांपूर्वी उल्हासनगरातील नेवाळी परिसरात वास्तव्य करून संशयास्पद हालचाली करीत असल्याचे उघड झाले आहे. या धडक कारवाईनंतर शुक्रवारी (ता. १२) दिल्ली पोलिस आणि उल्हासनगर पोलिसांनीही तातडीने नेवाळी परिसरात झडती घेतली असून शहरात खळबळ उडाली आहे.
दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने देशातील सुरक्षा व्यवस्थेला हादरवणारी कारवाई करीत आयसिसशी संबंधित पाच दहशतवाद्यांना अटक केली आहे. यामध्ये दोन दहशतवादी दिल्लीच्या निजामुद्दीन रेल्वेस्थानकातून पकडले गेले. यामधील दोघे काही दिवसांपूर्वीपर्यंत उल्हासनगरातील हिललाइन पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील नेवाळी भागात राहत होते. दिल्ली पोलिसांनी त्यांच्या अटकेनंतर थेट उल्हासनगर शहर गाठत नेवाळी परिसरातील त्यांच्या भाड्याच्या घराची झाडाझडती घेतली. त्यांच्या हालचाली व संपर्क जाळ्याचा तपास स्थानिक पोलिस आणि दिल्ली पोलिसांची विशेष पथक संयुक्तरीत्या करीत आहे. या प्रकरणामुळे उल्हासनगर शहरात मोठी खळबळ उडाली आहे. दहशतवाद्यांनी स्थानिक परिसरात आश्रय घेतल्याच्या घटनेमुळे नागरिकांत भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यानंतर उल्हासनगर पोलिसांनी तातडीने परिसरात गस्त वाढवली असून संशयास्पद व्यक्तींवर लक्ष ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सुरक्षेच्या दृष्टीने ही बाब अत्यंत गंभीर मानली जात असून, दिल्लीतील कारवाईनंतर राज्य व केंद्र सुरक्षा यंत्रणाही सतर्क झाल्या आहेत. उल्हासनगरातील नेवाळी परिसर दहशतवाद्यांचे निवासस्थान ठरल्याने पुढील काही दिवसांत तपास आणखी गती घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
