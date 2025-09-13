वाहतूकीचे नियम मोडणाऱ्यांवर करडी नजर
ठाणे पोलिस आयुक्तालयात आयटीएमएस तंत्रज्ञान कार्यान्वित
ठाणे, ता. १३ (बातमीदार) : ठाणे पोलिस आयुक्तालयातील चौकांमध्ये वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या बेशिस्त वाहन मालकांवर आता वाहतूक पोलिसांसोबतच तिसऱ्या डोळ्याचीही नजर असणार आहे. ठाणे आयुक्तालयात वाहतूक विभागाकडून लवकरच आयटीएमएस तंत्रज्ञानाचा वापर करून सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जाणार असून ठाण्यातील कॅडबरी चौकात पायलेट प्रोजेक्ट कार्यान्वित करण्यात आला आहे. या चौकात बारा स्वयंचलित कॅमेरे बसवले असून त्यांनी आतापर्यंत तीन हजारहून अधिक बेशिस्त वाहनचालकांना अचूक टिपले असून वाहतूक विभागाकडून त्यांना दंडात्मक चलान पाठवण्यात आले आहे. या आधुनिक आणि स्वयंचलित यंत्रणेमुळे बेशिस्त वाहनचालकांचे धाबे दणाणले आहेत.
मुंबईप्रमाणेच आता ठाण्यातही वाहतूक नियमांचा भंग करणाऱ्यांवर हायटेक पद्धतीने कारवाई होणार आहे. ठाणे वाहतूक विभागाकडून ठाणे पोलिस आयुक्तालयातील हद्दीत मुख्य १४ चौकांमध्ये आयटीएमएस तंत्रज्ञानाचा वापर करून सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जाणार आहेत. वाहतूक विभागाकडून याकरिता ३५० कॅमेरे घेण्यात आले असून ठाण्यातील कापूरबावडी चौकातून पायलेट प्रोजेक्ट म्हणून याची सुरुवात करण्यात आली आहे. १५ दिवसांत आयुक्तालयातील महत्त्वाच्या चौकांमध्ये ३५० कॅमेरे बसविले जाणार आहेत. चौकांमध्ये बसविण्यात आलेले कॅमेरे स्वयंचलित पद्धतीने वाहनांचे फोटो काढून ते वाहतूक नियंत्रण शाखेत पाठविणार आहेत. तेथून त्यांना दंड पाठवला जाणार आहे. दंड पाठवण्याच्या प्रक्रियेसाठी अवघे काही मिनिटे लागणार आहेत.
हे नियम मोडल्यास होणार कारवाई
झेब्रा क्रॉसिंगजवळील स्टॉप लाइनवर वाहन उभे केल्यास, ट्रिपल सीट, सिग्नल तोडून पुढे गेल्यास, विरुद्ध दिशेने वाहन चालवल्यास कारवाई होणार आहे.
चौकामध्ये बसविण्यात आलेले कॅमेरे आधुनिक असल्यामुळे परिसरात अंधार असला तरी ते नियम मोडणाऱ्या वाहनांचा फोटो काढून दंडाकरिता पाठवणार आहेत.
ठाण्यातील कॅडबरी चौकात १२ कॅमेरे बसवले असून ३५०पैकी उर्वरित कॅमेरे डायघर, मुंब्रा, नौपाडा, ठाणे नगर, भिवंडी शहर, कोनगाव, नारपोली, शांतीनगर, कापूरबावडी, कासारवडवली आणि वागळे स्टेट येथील मुख्य चौकांमध्ये लावले जाणार आहेत.
‘सकाळ’ने मांडली होती भूमिका
वाहतूक चौकांमध्ये वाहनचालकांकडून मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याबद्दल ‘सकाळ समूहा’ने मंगळवारी (ता. ९) भूमिका मांडली होती.
कोट
ठाणे वाहतूक विभागात बेशिस्त वाहनचालकांवर आता वाहतूक कर्मचाऱ्यांसह ३५० सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची नजर असणार आहे. या कॅमेऱ्यांमार्फत वाहनचालकांनी चलन पाठवण्याची वेळ येऊ देऊ नये. वाहतूक नियमांचे पालन केले तर दंडातून सुटका होईलच; परंतु यामुळे आपल्या व इतरांच्या जीवितालादेखील धोका निर्माण होणार नाही. आता या कॅमेऱ्यांमुळे वाहतूक कर्मचारी आणि वाहनचालकांमध्ये वाद होण्याचे प्रमाण घटण्यास मदत होणार आहे.
- पंकज शिरसाट, उपआयुक्त, वाहतूक विभाग, ठाणे
