नववधूच्या मृत्यूप्रकरणी पाचजणांवर गुन्हा
आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी कळंबोली पोलिसांकडून कारवाई
पनवेल, ता. १३ (वार्ताहर) : गाडी घेण्यासाठी सासरच्या मंडळींनी छळ केल्याने नववधूने आत्महत्या केल्याची घटना कळंबोलीत घडली. या प्रकरणात कळंबोली पोलिसांनी पाच जणांविरोधात हुंडाबळीसह आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे.
यवतमाळ जिह्यातील पोखरी गावातील निकिताचा विवाह १७ फेब्रुवारी रोजी कळंबोलीतील अमर चौगुले याच्यासोबत झाला होता. विवाहाचा संपूर्ण खर्च निकिताच्या वडिलांनी केला होता, शिवाय गृहोपयोगी वस्तू, एक लाख रुपये हुंडा दिला होता; मात्र लग्नानंतर १५ दिवसांतच निकिताने नवीन गाडी घेण्यासाठी माहेरहून दोन लाख रुपये आणावेत, यासाठी सासरकडील मंडळींनी त्रास देण्यास सुरुवात केली. याबाबतची माहिती निकिताने घरच्यांना फोनवरून दिली होती. निकिताच्या नातेवाइकांनी तिच्या सासरच्या मंडळींची समजूत काढली; मात्र सासरकडील मंडळींकडून निकिताला त्रास देणे सुरूच राहिल्याने मंगळवार (ता. २) गळफास घेऊन आत्महत्या केली. याप्रकरणी यवतमाळ येथे हुंडाबळीची तक्रार दाखल केली.
---------------------
एकाला अटक
कळंबोली पोलिसांकडे हा गुन्हा वर्ग झाल्यानंतर पोलिसांनी अमर चौगुलेला अटक केली. तर निकिताचे सासरे गजानन चौगुले (६०), सासू संजीवनी चौगुले (५५), नणंद पूजा सचिन मोटे (२७), दीर रोहित चौगुले (२०)विरोधात हुंडाबळीसह आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल आहे.
