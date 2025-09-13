कौसा भागातील इमारतीवरील कारवाईला रहिवाशांचा विरोध
कौसा भागातील इमारतीवरील कारवाईला रहिवाशांचा विरोध
रस्त्यावर रहिवाशांचा ठिय्या; पालिका पथकाचा जमावाने अडवला रस्ता
ठाणे, ता. १३ (बातमीदार) : ठाणे पालिका क्षेत्रातील कौसा भागातील अनधिकृत इमारतीवर कारवाईसाठी गेलेल्या पालिका पथकाला जमावाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे सकाळपासून कारवाईसाठी गेलेल्या पथकाचा कारवाईऐवजी तेथील रहिवाशांची समजूत काढण्यातच वेळ खर्ची पडला आहे. दरम्यान, या इमारतीवर कारवाई करण्यावर ठाम असल्याचे पथकाने सांगितले.
दिवा-शिळ येथील २१ अनधिकृत इमारतींवर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ठाणे पालिका प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला होता. त्यानंतर त्याच भागातील आणखी ११ इमारतींवर कारवाईचे आदेश देण्यात आले होते. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई अधिक तीव्र केली आहे. अशातच मुंब्रा-कौसा येथील भोलेनाथनगरमधील अनम पॅलेस इमारतीवर कारवाई करण्यासाठी पालिकेचे पथक गुरुवारी सकाळपासून पालिकेचे अतिक्रमण नियंत्रण उपायुक्त शंकर पाटोळे, परिमंडळ ५ उपायुक्त सचिन सांगळे आणि उपायुक्त मनीष जोशी यांच्यासह सहाय्यक आयुक्त आणि अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे पथक पोलिस बंदोबस्तात कारवाईसाठी दाखल झाले. ही इमारत आठमजली असून, या इमारतीत ४० कुटुंबे वास्तव्यास असल्याची माहिती पालिका सूत्रांनी दिली. ही इमारत दाटीवाटीच्या वस्तीत असल्यामुळे तिथे वाहनेही नेणे शक्य नाही. त्यामुळे पालिकेची पथके इमारतीवर कारवाई करण्यासाठी जात होती.
दरम्यान, इमारतीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर रहिवाशांनी ठिय्या मांडत पथकाचा रस्ता अडविला होता. यानंतर न्यायालयाच्या आदेशाने कारवाई करीत असल्याचे पालिकेच्या पथकाकडून सांगण्यात येत होते आणि रस्त्यावरून बाजूला होण्यासाठी त्यांची समजूत काढत होते. रहिवासी रस्त्यावरून हटण्यास तयार नव्हते. जेव्हा या इमारतींचे बांधकाम चालू होते तेव्हा मनपा अधिकारी डोळे मिटून होते का, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित होत होता. तसेच आम्हाला पर्यायी घर द्या आणि त्यानंतरच कारवाई करा, अशी मागणी रहिवाशांकडून करण्यात येत होती. सायंकाळपर्यंत हेच चित्र होते. अखेर सायंकाळी पालिकेच्या पथकाने राज्य राखीव पोलिस दलाच्या तुकडीला पाचारण करून कारवाई करण्याची तयारी सुरू केली होती. यामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण होते.
