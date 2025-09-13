भिवंडी-वाडा मार्गावरील धुळीने चालक बेजार
भिवंडी-वाडा मार्गावर धुळीचे थर
चालक बेजार
वज्रेश्वरी, ता. १३ (बातमीदार) : मागील आठवड्यापासून पावसाने उघडीप दिली आहे; परिणामी भिवंडी-वाडा, अंबाडी-शिरसाड रस्ते धुरळ्यात हरवले आहेत. त्यामुळे अंबाडी, दुगाड फाटा, महापोली, अनगाव, शेलार या गावांसह सोसायट्यांमधील व रस्त्यालगत राहणारे रहिवासी धुळीने त्रस्त झाले आहेत. तसेच खडीवरून दुचाकी घसरून अपघात होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे.
खड्डे, खडी, सिमेंट व मातीमिश्रित बारीक, खडी रस्त्यांवर पसरल्याने वाहतुकीदरम्यान रस्त्यावर धूळ उडत आहे. गणपती विसर्जनाआधी भिवंडी-वाडा, वज्रेश्वरी-शिरसाड या मार्गांवरील वज्रेश्वरी रस्ता, पारोळ, उसगाव, दुगाड फाटा, महापोली, अंबाडी या रस्त्यांवर माती, काँक्रीट, बारीक खडी टाकून खड्डे बुजवले होते; मात्र आता उन्हामुळे खड्ड्यांमध्ये टाकलेल्या खडीचा गिलावा कोरडा झाला आहे. वाहनांच्या वर्दळीमुळे तो हवेत उडत आहे. या धुळीचा सर्वाधिक त्रास दुचाकीस्वार, तसेच विद्यार्थी, वृद्ध, लहान मुलांना होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. तसेच सायंकाळी वाऱ्यामुळे उडणाऱ्या धुळीचे प्रमाण अधिक असते. यामुळे संबंधित रस्ते भागात धुळीच्या थरांचे पट्टे तयार होत आहेत. या प्रदूषित वातावरणाचा नागरिकांना सर्वाधिक त्रास होत आहे.
दमा रुग्णांना सर्वाधिक त्रास
अंबाडी परिसरात, झिडके, पेट्रोलपंपसमोर, तसेच अंबाडी मुख्य बाजारपेठ, महापोली येथील बाजार चौक, दुगाड कॉलेज, अनगाव बसस्थानक, कवाड रस्ता, तसेच शेलार येथील गावातून जाणाऱ्या रस्त्यावरील दुतर्फा वस्तीजवळील घरे, मारुती मंदिर तसेच अंबाडी-शिरसाड रस्त्यावरील पारोळ, उसगाव अशा ठिकाणी या रस्त्यांची दुर्दशा झाली आहे. तसेच गणेशपुरी येथील भिवाळी-उसगाव बायपास या धुळीचा सर्वाधिक त्रास दमा असलेल्या रुग्णांना होत आहे. या सिमेंटमिश्रित धुळीमुळे सर्दी, खोकल्याचे रुग्ण वाढत आहेत, अशी माहिती अंबाडी येथील डॉक्टर विनय पाटील यांनी दिली.
मुख्य रस्त्यांवर सिमेंटचे काम लवकरच सुरू करण्यात येईल, तसेच मोठे खड्डे पडलेल्या भागातील रस्ते आधी डांबरीकरणाने सुस्थितीत केले जातील, काही ठिकाणी कामे सुरूदेखील आहेत. मुख्य वर्दळीचे आणि अंतर्गत सर्व रस्त्यांवरील ही कामे लवकरच सुरू करण्यात येतील.
- दत्तू गिते, उपविभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ठाणे
