पलावा पुलावरील खड्डे मास्टिक अस्फाल्टने बुजविले
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १२ ः कल्याण-शीळ रोडवरील नवीन पलावा उड्डाणपुलाला खड्डे पडून रस्त्याची चाळण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर सात दिवसांत खड्डे बुजविले नाही तर जनआंदोलन करण्याचा इशारा नागरिकांच्या वतीने ठाकरे गटाने एमएसआरडीसीला दिला होता. याची गंभीर दखल घेत एमएसआरडीसीने दोन दिवसांतच या पुलावरील खड्डे मास्टिक अस्फाल्ट तंत्रज्ञानाने भरले आहेत.
कल्याण-शिळफाटा रस्त्यावरील पलावा उड्डाणपुलाच्या उद्घाटनानंतर दोन महिन्यातच मार्गाची दुर्दशा झाली. कोट्यावधी खर्चून उभारलेल्या या पुलावर खड्डे पडल्याने प्रवासी त्रस्त झाले होते. यासंदर्भात ठाकरे गटाचे उपजिल्हाप्रमुख राहुल भगत यांनी लेखी पत्र एमएसआरडीसीच्या अथिकाऱ्यांना दिले होते. खड्ड्यांमुळे वाहनांचा वेग मंदावून वाहन कोंडीत भरच पडत होती. तर, खड्ड्याचा अंदाज न आल्याने वाहने आदळून त्यांचे नुकसान होते, असे भगत यांनी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
बदलापूर, कल्याण, भिवंडी, डोंबिवली, उल्हासनगर परिसरातील अनेक नोकरदार याच रस्त्याने नवी मुंबई, ठाणे, पनवेल भागात दररोज नोकरीच्या ठिकाणी जातात. अनेक प्रवांशाना पाठदुखी, मणका दुखीचे त्रास सुरू झाले आहेत, असे भगत यांनी सांगितले. एखादी दुर्घटना घडल्यानंतरच एमएसआरडीसी हे खड्डे बुजविणा का, असा सवाल भगत यांनी केला होता.
तंत्रज्ञानाने खड्डे भरले
अखेर एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी नवीन पलावा उड्डाणपुलावरील खड्डे बुजविण्याच्या कामास सुरुवात केली आहे. खडी-डांबर मिश्रित मिश्रणाने हे खड्डे पहिले बुजविण्यात आले असून नंतर त्यावर मास्टिक अस्फाल्ट मिश्रणाचा थर लावण्यात आला आहे. मास्टिक अस्फाल्ट तंत्रज्ञानाने खड्डे भरल्यानंतर त्याच्यावर सततची वाहन वर्दळ, पाऊस यांचा कोणताही परिणाम होत नाही, असे एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यानी सांगितले.
