ठामपा भरतीसाठी इच्छुक उमेदवारांचे मनोबल वाढणार
आ. संजय केळकर, आ. निरंजन डावखरे यांच्या संकल्पनेतून शिबिर
ठाणे, ता. १४ (बातमीदार) : ठाणे महापालिकेत अनेक वर्षांनी विविध पदांसाठी १,७०० हून अधिक जागांसाठी मेगाभरती जाहीर झाली असून, याकरिता इच्छुक बेरोजगार तरुण-तरुणींना परीक्षा आणि इतर मार्गदर्शन करण्यासाठी आमदार संजय केळकर आणि आमदार निरंजन डावखरे यांच्या संकल्पनेनुसार विशेष मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संघटनेतर्फे अनुराधा हॉल, नुरीबाबा दर्गा रोड, चंदनवाडी, ठाणे येथे शनिवारी (ता. १३) या मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन करण्यात आले असून, द युनिक अकॅडमीच्या माध्यमातून तज्ज्ञ मंडळी उमेदवारांना मार्गदर्शन करणार आहेत. या वेळी आमदार संजय केळकर आणि आमदार निरंजन डावखरे उपस्थित राहणार आहेत. या शिबिरात अर्ज प्रक्रिया, पदनिहाय शैक्षणिक पात्रता, परीक्षेच्या अभ्यासक्रमाचे विश्लेषण, गणित, बुद्धिमत्ता, सामान्य ज्ञान तसेच मराठी-इंग्रजी विषयाचे ज्ञान, टीसीएस कंपनीद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या ऑनलाइन परीक्षेचे स्वरूप, मागील परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेचे विश्लेषण आणि त्यासाठी महत्त्वाच्या संदर्भ पुस्तकांची माहिती उमेदवारांना देण्यात येणार आहे. या वेळी परीक्षेवर आधारित पुस्तकांचे मोफत वाटपही करण्यात येणार आहे.
पदभरतीमध्ये नशीब आजमावणाऱ्या शेकडो बेरोजगार तरुणांसाठी हे शिबिर म्हणजे मोठी संधी असून, जास्तीत जास्त तरुणांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महाराष्ट्र कामगार-कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष दत्ता घुगे, कार्याध्यक्ष महेश कदम, सरचिटणीस अजित मोरे आदी पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.
