पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त सेवा पंधरवड्याचे आयोजन

सर्व घटकांपर्यंत विकास पोहोचविण्याचा भाजपाचा संकल्प ः नरेंद्र पवार
कल्याण, ता. १२ (वार्ताहर) : समाजाच्या सर्व घटकांपर्यंत सेवा, संवेदना आणि विकास पोहचवण्याचा भाजपचा प्रामाणिक प्रयत्न असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त सेवा पंधरवडा अभियान अधिक प्रभावीपणे राबवावे, असे आवाहन कल्याण पश्चिमेचे माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनी केले आहे. या अभियानाच्या पार्श्वभूमीवर डोंबिवलीत कल्याण जिल्हा भाजपची कार्यशाळा पार पडली. त्यामध्ये उपस्थित भाजप पदाधिकारी आणि सदस्यांशी संवाद साधताना पवार यांनी हे आवाहन केले.
अभियानात सर्वांनी सक्रियपणे सहभागी होऊन समाजसेवेची ही चळवळ अधिक व्यापक करण्याची अपेक्षा व्यक्त करत हे अभियान यशस्वी करण्याचे आवाहन पवार यांनी केले. या कार्यशाळेस भाजपा कल्याण जिल्हाध्यक्ष नंदकिशोर परब, अनुसूचित जाती जमाती प्रदेश सरचिटणीस शशिकांत कांबळे, कल्याण जिल्हामधील सर्व मंडल अध्यक्ष, नगरसेवक यांच्यासह विविध पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. या कार्यशाळेत सेवा पंधरवड्याच्या काळात राबविण्यात येणारे उपक्रम आणि वंचित घटकांपर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचविणे या विविध लोककल्याणकारी उपक्रमांबाबतही सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.
लोकाभिमुख उपक्रमांचे आयोजन
या अभियानाअंतर्गत रक्तदान शिबिर, स्वच्छता अभियान, आरोग्य शिबिर, पंतप्रधानांच्या जीवनावर आधारित प्रदर्शन, दिव्यांग व्यक्ती सन्मान आणि उपकरण वितरण, एक पेड माँ के नाम वृक्षारोपण, भूतपूर्व कार्यकर्त्यांचा सन्मान, कार्यकर्त्यांच्या घरी भोजन, वोकल फॉर लोकल उपक्रम, स्थानिक मेळावे आणि मोदी विकास मॅरेथॉन अशा विविध लोकाभिमुख उपक्रमांचे आयोजन केल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली
