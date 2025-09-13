वांजलोशी ग्रामपंचायत हद्दीत शिवार फेरी
शिवार रस्ते व पाणंद रस्त्यांची प्रत्यक्ष पाहणी; ग्रामस्थांचा उत्स्फूर्त सहभाग
तळा, ता. १३ (बातमीदार) ः वांजलोशी ग्रामपंचायत हद्दीत शिवार आणि पाणंद रस्त्यांची नोंद घेण्यासाठी शासन आदेशानुसार शिवार फेरी आयोजित करण्यात आली होती. जिल्हाधिकारी किशन जावळे, माणगाव प्रांताधिकारी संदीपान सानप आणि तळा तहसीलदार स्वाती पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही फेरी पार पडली. या उपक्रमात तळा मंडळ अधिकारी किशोर मालुसरे तसेच वांजलोशी सजा महसूल अधिकारी विशाल वाघमारे यांनी प्रत्यक्ष देखरेख केली.
यानिमित्ताने वांजलोशी गावातील आजी-माजी सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, ज्येष्ठ कार्यकर्ते आणि ग्रामस्थांची बैठक घेण्यात आली. शिवारातील नोंद असलेले तसेच नोंद नसलेले रस्ते आणि पाणंद रस्त्यांची माहिती गोळा करून त्यांची प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करण्यात आली. गावातील वयोवृद्ध मंडळींच्या मार्गदर्शनानुसार या रस्त्यांवर प्रत्यक्ष फिरून नोंदींची पडताळणी करण्यात आली. या वेळी शिवारातील रस्त्यांना मानांकन देण्यासाठी शासनाच्या प्रपत्र-१ व प्रपत्र-२ नुसार सर्वेक्षण केले गेले. नकाशावर नोंद असलेले व नसलेले रस्ते वेगवेगळे करून त्याचे जिओ टॅगिंग करण्यात आले. या प्रक्रियेत ग्रामस्थांनी मोठ्या उत्साहाने सहभाग नोंदवला. गावकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आणि जिव्हाळ्याचा ठरलेला हा विषय सोडवण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घेतल्याबद्दल ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केले. भविष्यातील विकासकामांसाठी या नोंदी उपयुक्त ठरणार असल्याची अपेक्षा ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.
