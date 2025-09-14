जावयाला उलथण्याने बेदम मारहाण
जावयाला उलथण्याने बेदम मारहाण
सासऱ्यासह दोन मेव्हण्यांविरोधात गुन्हा
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १४ : कौटुंबिक कारणावरून नवरा-बायकोमध्ये वारंवार भांडणे होत असल्याने पत्नी माहेरी निघून गेली होती. तिची समजूत काढण्यासाठी गेलेल्या जावयालाच सासरा आणि दोन मेव्हण्यांनी मारहाण केल्याची घटना ठाण्यात समोर आली आहे. याप्रकरणी सासऱ्यासह दोन मेव्हण्यांविरोधात गुन्हा दाखल केल्याची माहिती कळवा पोलिसांनी दिली.
तक्रारदार हे रिक्षाचालक असून, त्यांचे २०२२मध्ये लग्न झाले आहे. तसेच ते आईवडील, भाऊ-बहिणीसह एकत्र राहतात. नवरा-बायकोमध्ये कौटुंबिक कारणावरून वारंवार भांडणे होत असतात. त्यातच त्यांची पत्नी गेल्या आठवड्यात घर सोडून माहेरी राहण्यासाठी गेली होती. तिची समजूत काढण्यासाठी गुरुवारी (ता. ११) साधारण सकाळी साडेदहाच्या सुमारास सासरी गेले होते. नवरा-बायकोमध्ये बोलणे सुरू असतानाच त्या ठिकाणी तक्रारदारांचे सासरे आणि दोन मेव्हणे आले. त्यांनी तू आमच्या घरात का आलास, असे विचारून शिवीगाळ करीत हाताने मारहाण केले. त्यानंतर एका मेव्हण्याने किचनमध्ये ठेवलेले मोठे उलथणे तक्रारदारांच्या दोन वेळा डोक्यात मारल्याने त्यांच्या डोक्याला दुखापत झाली. त्यांनी तत्काळ ११२ या हेल्पलाईन क्रमांकावर फोन करून पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली. त्यानंतर सासरा आणि मेव्हण्यांविरोधात मारहाणीप्रकरणी गुन्हा दाखल केल्याची माहिती कळवा पोलिसांनी दिली.
