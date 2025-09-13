वीजचोरी प्रकरणी चौघांविरोधात गुन्हा दाखल
वीजचोरीप्रकरणी चौघांविरोधात गुन्हा दाखल
ठाणे, ता. १३ (बातमीदार) : कोणी लाल रंगाची तर कोणी काळ्या रंगाची वायर अनधिकृतरीत्या जोडून वीजमीटरशिवाय वीजचोरी करणाऱ्या चौघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एका गुन्ह्यात एकाचा तर दुसऱ्या दाखल गुन्ह्यात तिघांचा समावेश आले. अशाप्रकारे दोन गुन्ह्यांत सुमारे आठ लाखांची वीजचोरी झाल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
टोरेंट कंपनीचे सहा. व्यवस्थापन रामभवन यादव यांनी दिलेल्या तक्रारीत ते स्वतः आणि त्यांच्यासोबत असलेले टेक्निशियन यांनी केलेल्या तपासणी मोहिमेत वीजचोरी उघडकीस आल्यावर त्यांनी याप्रकरणी मुंब्रा पोलिस ठाण्यात शुक्रवार (ता. १२) ला दोन गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यातील एका गुन्ह्यात दिवा-शिळ रोड येथील श्री छाया अपार्टमेंटमध्ये राहणारे ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी युटिलिटी नेटवर्कच्या सिंटेक्स बॉक्समध्ये लाल रंगाची एक कोअर अनधिकृत वायर जोडून वीजमीटरशिवाय थेट वीजपुरवठा घेऊन १५ हजार ८५३ युनिटचा वापर करून पाच लाख ४२ हजार ९१८ रुपयांची वीजचोरी केल्याचे तक्रारी नमूद करण्यात आले आहे. हा प्रकार रविवार (ता. २६) ऑगस्ट २०२४ ते सोमवार (ता. २५) ऑगस्ट २०२५ दरम्यान घडला आहे.
दुसऱ्या गुन्ह्यात मुंब्रा, सोनाजीनगर येथे राहणाऱ्या राकीबा अबूझर अन्सारी, रफिक अहमद जैनुद्दीन सय्यद आणि फकीर मोहम्मद हुसेन वानू यांनी स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी जाणीवपूर्वक युटिलिटी नेटवर्कच्या सिंटेक्स बॉक्समधून काळ्या रंगाची दोन कोअर अनधिकृत वायर जोडून वीजमीटरशिवाय थेट वीजपुरवठा घेतला. तसेच नऊ हजार २९६ युनिटचा वापर करीत दोन लाख २७ हजार ९६० रुपयांची त्यांनी वीजचोरी केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले. हा प्रकार मंगळवार, ३ सप्टेंबर २०२४ ते मंगळवार (ता. २) सप्टेंबर २०२५दरम्यान घडला आहे. या दोन्ही प्रकरणी मुंब्रा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अनिल शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.