बंदुकीसह जिवंत काडतूस जप्त
उलवे पोलिसांकडून दोघांना अटक
नवी मुंबई, ता.१३ (वार्ताहर): उलवे भागात बंदुकीसह ११ जिवंत काडतूस घेऊन आलेल्या दोघांना अटक करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशातून ही शस्त्रात्रे कशासाठी आणली होती, याचा तपास पोलिसांकडुन सुरू आहे.
उलवे पोलिसांचे पथक गुरुवारी पहाटे गस्त घालताना उलवे सेक्टर-२० मधील संविधान चौकाजवळ एक रिक्षा चालक, कार चालक आपसात भांडण करत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. कारचालकाने रिक्षाला पाठीमागून धडक दिल्यामुळे भांडण सुरु असल्याचे आढळुन आले. यावेळी पोलिसांना कारचालक प्रविणकुमार पांडे (३५) जवळ बंदुकीसह ११ जिवंत काडतूस आढळुन आली. पोलिसांनी पांडेकडे परवान्याबाबत चौकशी केली असता त्याचा मित्र विकास त्रिपाठी याचे असल्याचे सांगितले. त्यामुळे पोलिसांनी पांडेला रिव्हॉल्वरसह ताब्यात घेतले.
बंदुकीचा परवाना उत्तरप्रदेशचा
विकास त्रिपाठीच्या पोलिस चौकशीत बंदुकीचा परवाना उत्तरप्रदेश राज्यासाठी असल्याचे आढळुन आले. या दोघांनी ही शस्त्रात्रे बेकायदा महाराष्ट्रात आणल्याचे आढळून आल्याने पोलिसांनी आर्म ऍक्टनुसार गुन्हा दाखल केला आहे.
