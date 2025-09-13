कळव्यात आग लागून रिक्षाचे नुकसान
कळव्यात आग लागून रिक्षाचे नुकसान
कळवा: ता.१३ (बातमीदार) : कळव्यात सकाळच्या सुमारास पार्क केलेल्या एका रिक्षाला अचानक आग लागल्याने रिक्षाचा मागील भाग जळून खाक झाल्याची घटना शनिवार (ता.१३) ला सकाळी घडली. कळव्यातील कळवा नाका परिसरातील सहयोग सोसायटी समोर अनंत कडू यांनी आपली रिक्षा पार्क करून ठेवली होती. शनिवारी साडेसहाच्या सुमारास अचानी आग लागली. घटनेची माहिती मिळताच आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाच्या कर्मचाऱ्यांनी व अग्निशमन दलाच्या जवानांनी घटनास्थळी भेट दिली व आगीवर नियंत्रण मिळवले या घटनेत कोणीही जखमी झाले नाहीत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.