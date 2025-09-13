व्हीईएस''कडून दादर चौपाटीची स्वच्छता;
व्हीईएसकडून दादर चौपाटीची स्वच्छता, दोन हजार ७० किलो कचरा गोळा
शिवडी, ता. १३ (बातमीदार) ः विवेकानंद एज्युकेशन सोसायटीने प्रोजेक्ट (व्हीईएस) मुंबईच्या जल्लोष उपक्रमाच्या सहकार्याने आणि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कौन्सिल या सीआयआय उपक्रमाच्या संयुक्त विद्यमाने दादर चौपाटी येथे समुद्रकिनारा स्वच्छता मोहीम राबवली होती. या मोहिमेचे नेतृत्व कीईएसमधील ३०० एनएसएसच्या विद्यार्थ्यांनी केले. या उपक्रमात तब्बल दोन हजार ७० किलो कचरा गोळा केला.
या मोहिमेत व्हीईएस पॉलिटेक्निक, कीईएस बिझनेस स्कूल, व्हीईएस लॉ कॉलेज, कीईएस फार्मसी कॉलेज, कीईएस व्हीईएस इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, हीईएस आर्किटेक्चर कॉलेज, व्हीईएस आर्ट्स, सायन्स अँड कॉमर्स कॉलेज आणि व्हीईएस इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्ट्डीज अँड रिसर्च या महाविद्यालयातील विद्यार्थी सहभागी झाले होते.
या कचऱ्यामध्ये प्रामुख्याने कागद, प्लास्टिक, कापड साहित्य आदी होते. या प्रयत्नामुळे समुद्रकिनाऱ्याचे पर्यावरण राखण्यास महत्त्वपूर्ण मदत झाली. या उपक्रमातून व्हीईएसची पर्यावरण संरक्षण, शाश्वतता आणि सामाजिक जबाबदारी याबद्दलची बांधिलकी पुन्हा अधोरेखित झाली असल्याचे व्हीईएसचे सचिव राजेश गेहाणी यांनी सांगितले.
