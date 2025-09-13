बांधकाम व्यावसायिकाला धमकी देणारा अटकेत
बांधकाम व्यावसायिकाला धमकी, १५ लाखांची खंडणी मागणारा अटकेत
कल्याण, ता. १३ (बातमीदार) : पूर्वेतील बांधकाम व्यावसायिक किरण निचळ यांना सूरज शहाने धमकावत १५ लाखांची खंडणी मागितली होती. याप्रकरणी निचळ यांनी कोळसेवाडी पोलिस ठाण्यात तक्रार केली होती. त्यानुसार या आरोपीस अटक करण्यात आली असून त्याला न्यायालयाने तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
किरण निचळ यांनी पश्चिमेकडील जिजाऊ सहकारी सोसायटीच्या पुनर्विकासाचे काम हाती घेतले आहे. अशातच, बुधवारी (ता. ३) सूरजने निचळ यांना फोन करून पाडकाम आणि मटेरियल पुरविण्याचे काम त्यालाच देण्यास सांगितले. निचळ यांनी यावर प्रतिसाद न दिल्याने पाच मिनिटांतच त्याने पुन्हा फोन करीत १५ लाखांची मागणी सूरजने केली. मला काम दे, नाहीतर १५ लाख दे, अन्यथा तुला जीवे मारण्याची धमकी सूरजने निचळ यांना दिली. यामुळे किरण निचळ यांनी तातडीने कोळसेवाडी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. यानंतर पोलिसांनी खंडणीचा गुन्हा दाखल करीत सूरज शहा याला अटक केली आहे.
खंडणीखोरांचे वाढते प्रमाण हा केवळ कायदाशृंखलेतील प्रश्न नसून आर्थिक, सामाजिक वगैरे सर्व पातळ्यांवर प्रभाव करणारा गंभीर मुद्दा आहे. काही ठिकाणी पोलिसांनी खंडणीखोरांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले आहेत; परंतु अनेक उद्योजक तक्रार करण्यास घाबरतात. धमक्या, गुन्हे दाखल करण्याच्या भीतीने आणि रोजच्या कारभारात अडथळा निर्माण होत असल्याने अनेक उद्योजक मानसिक तणावाखाली जगतात.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.