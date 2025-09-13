हरवलेल्या मोबाईलचा पालघर पोलिसांकडून शोध
पालघर, ता. १३ (बातमीदार) : पालघर पोलिसांनी सी ई आय आर पोर्टलच्या माध्यमातून हरवलेले चोरीला गेलेले १०४ मोबाईल हस्तगत करून मूळ मालकांना कोकण परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरीक्षक संजय दराडे यांच्या हस्ते परत करण्यात आले.
पालघर पोलिसांनी भारत सरकारच्या दूरसंचार विभागाने सुरू केलेल्या केंद्रीय उपकरणे ओळख नोंदणी या पोर्टलचा प्रभावी वापर करून एक महत्त्वाची कामगिरी पालघर पोलिसांनी पार पडली या मोहिमेअंतर्गत पोलिसांनी लाख चाळीस हजार रुपये किमतीचे एकूण १०४ हरवलेले आणि चोरीला गेलेले मोबाईल शोधले. पालघर पोलीस अधीक्षक कार्यालयामध्ये आयोजित कार्यक्रमात हे मोबाईल त्यांच्या मूळ मालकाला परत करण्यात आले. याप्रसंगी विशेष पोलीस महानिरीक्षक कोकणपरिषेत्र संजय दराडे यांच्या हस्ते मोबाईलचे वाटप करण्यात आले. पोलिसांनी तांत्रिक तपास आणि मानवी गुप्तचर योजनेच्या योग्य वापर करून हे मोबाईल शोधून काढले अनेक दिवसापासून मोबाईल हरवलेले असल्याने आशा सोडलेल्या नागरिकांना त्यांच्या मोबाईल परत मिळाल्याने त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद पाहून आम्हाला समाधान वाटले असल्याचे पालघर पोलीस अधीक्षक यतीस देशमुख यांनी सांगितले.
