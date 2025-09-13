वाहनाच्या धडकेत स्कुटरचालकचा मृत्यू
पनवेल, ता. १३ (वार्ताहर) : पनवेलहून स्कूटरने उरण येथे जाणाऱ्या तरुणाला वाहनाने धडक दिल्याची घटना शुक्रवारी (ता. १२) रात्री गव्हाणफाटा येथे घडली. यामध्ये स्कूटरचालकाचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी पनवेल शहर पोलिसांनी अज्ञात वाहनाच्या चालकाविरोधात गुन्हा दाखल करून त्याचा शोध सुरू केला आहे. मयूरेश सुनील म्हात्रे (वय २४) असे मृत तरुणाचे नाव असून तो उरणमधील मुळेखंड तेलीपाडा, चांजे येथे राहत होता. तो शुक्रवारी रात्री स्कूटरने पनवेलहून आपल्या राहत्या घरी मुळेखंड तेलीपाडा, चांजे येथे जात होता. रात्री पावणेबारा वाजण्याच्या सुमारास मयूरेश गव्हाणफाटा येथील जंगल कट येथे आला असता त्याला एका भरधाव वाहनाने धडक लागली. यामध्ये मयूरेश गंभीर जखमी होऊन खाली पडला. स्थानिकांनी त्याला रुग्णालयात दाखल केले; मात्र तेथील डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. पनवेल शहर पोलिसांनी याप्रकरणी फरार वाहनचालकाविरोधात गुन्हा दाखल करून त्याचा शोध सुरू केला आहे.
