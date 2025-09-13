नवजात बालकाला घराच्या पायरीवर माता फरार
नवजात बालकाला घराबाहेर ठेवून माता फरार
अंबरनाथ, ता. १३ (वार्ताहर) : शहरातील एका घराच्या पायरीवर नवजात बालक आढळल्याने एकच खळबळ उडाली. या घटनेची माहिती मिळताच अंबरनाथ पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत या बाळाला उपचारासाठी उल्हासनगरच्या मध्यवर्ती रुग्णालयात दाखल केले. या बाळाची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती येथील स्थानिक समाजसेविका रुकया शेख यांनी दिली.
अंबरनाथ पश्चिम येथील भास्करनगर परिसरात शनिवारी (ता. १३) पहाटे साडेपाचच्या सुमारास एक महिला आपल्या नवजात बाळाला परिसरातील एका घराच्या पायरीवर सोडून फरार झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या घरात काही व्यक्ती भाड्याने राहत असून बाळाच्या रडण्याचा आवाज आल्याने या व्यक्तींनी स्थानिक समाजसेविका रुकया शेख यांना या घटनेची माहिती दिली. दरम्यान, या बाळाला अंबरनाथच्या शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून पुढील उपचारासाठी उल्हासनगरच्या शासकीय मध्यवर्ती रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहे. या घटनेची माहिती मिळताच अंबरनाथ पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत तपासाला सुरुवात केली. यानंतर अंबरनाथ पोलिसांनी या बाळाच्या मातेविरोधात गुन्हा दाखल करून तिचा शोध सुरू केला आहे. ही अंबरनाथमधील एकाच आठवड्यातील दुसरी घटना असून या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.
नोट : सोबत फोटो जोडलेले आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.