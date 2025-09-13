उल्हासनगरात तिहेरी अपघात चौघे जखमी
उल्हासनगर, ता. १३ (वार्ताहर) : उल्हासनगर कॅम्प-३ येथील छत्रपती शाहू महाराज उड्डाणपुलावर गुरुवारी (ता. ११) रात्री झालेल्या भीषण अपघाताने शहरात खळबळ माजली. उल्हासनगर महापालिकेची रुग्णवाहिका, रिक्षा आणि दुचाकीच्या तिहेरी धडकेत चार जण गंभीर जखमी झाले. महापालिकेची रुग्णवाहिका आणि समोरून आलेल्या रिक्षाची समोरासमोर जोरदार धडक झाली. या धडकेत रुग्णवाहिकेच्या मागून येणारी दुचाकी या अपघातग्रस्त रुग्णवाहिकेला धडकली. या अपघातात रिक्षाचालक, त्यातील दोन प्रवासी आणि दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झाले. या अपघातानंतर घटनास्थळी नागरिकांची मोठी गर्दी जमली होती. स्थानिकांनी जखमींना तातडीने मध्यवर्ती रुग्णालयात हलवले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली.
