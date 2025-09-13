जुन्या वादातून उल्हासनगरात रक्तरंजित हल्ला
उल्हासनगर, ता. १३ (वार्ताहर) : कॅम्प चारमधील संतोषनगर शिवसेना शाखेजवळ साईनाथ मित्र मंडळाच्या कार्यकर्त्यांवर चॉपर, काठ्यांनी जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. या रक्तरंजित हल्ल्यात हर्ष गायकवाड हा गंभीर जखमी झाला असून, त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. ही घटना गुरुवारी (ता. ११) घडली. याप्रकरणी तुषार गोडांबे ऊर्फ गोट्या याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून त्याचे साथीदार फरार आहेत. जुन्या वादातून हा हल्ला झाल्याची माहिती पुढे आली आहे.
कॅम्प चारमधील संतोषनगर शिवसेना शाखेजवळ साईनाथ मित्र मंडळाच्या कार्यकर्त्यांवर हल्ला करून त्यांचा जीव घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या प्रकारामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, यश प्रमोद पांडे आपले मित्र हर्ष गायकवाड आणि सोनू करोतिया यांच्यासोबत घरी परतत असताना आरोपी राहुल ठाकूर ऊर्फ बाबू, तुषार गोडांबे ऊर्फ गोट्या व त्यांच्या साथीदारांनी त्यांना थांबवले. सुरुवातीला किरकोळ वाद झाला; परंतु मागील वादाच्या कारणावरून आरोपींनी चॉपर आणि काठ्यांनी हल्ला सुरू केला. यात हर्ष गायकवाड गंभीर जखमी झाला असून, त्याला तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या घटनेनंतर विठ्ठलवाडी पोलिसांनी तुषार गोडांबे ऊर्फ गोट्याला अटक केली आहे; मात्र इतर आरोपी फरार असून त्यांचा शोध सुरू आहे.
