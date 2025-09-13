बीडीडी चाळ भूखंडातून म्हाडाला मिळणार ८०० कोटी
बीडीडी चाळीतून म्हाडाला ८०० कोटी
भूखंड भाडेपट्ट्यावर घेण्यास तीन कंपन्या इच्छुक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : बीडीडी चाळ पुनर्विकासांतर्गत म्हाडाकडून वरळी, नायगाव आणि ना. म. जोशी मार्ग येथील बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास केला जात आहे. त्यानुसार येथील मूळ रहिवाशांना घरे देण्यासाठी उभारल्या जाणाऱ्या इमारतींशिवाय शिल्लक जागांचा व्यावसायिक वापर केला जाणार आहे. त्यानुसार म्हाडाकडून नायगाव आणि ना. म. जोशी मार्ग येथील सुमारे ३,९०० चौरस मीटरचे भूखंड लिलावाद्वारे भाडेपट्ट्याने दिले जाणार आहेत. त्यातून म्हाडाला किमान ८०९ कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत.
म्हाडाकडून बीडीडीवासीयांना गगनचुंबी इमारतीत ५०० चौरस फुटांची सुसज्ज घरे दिली जात आहेत. त्यानुसार इमारती उभारून शिल्लक राहणाऱ्या भूखंडावर व्यावसायिक इमारती उभारण्याचे नियोजन आहे. दरम्यान, म्हाडाने नायगाव येथील १,७०० चौरस मीटर, तर ना. म. जोशी मार्ग येथील २,२०० मीटरचा भूखंड चटई क्षेत्रफळासह ई-लिलावाद्वारे भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केली होती. नायगावसाठी ३७१ कोटी, तर ना. म. जोशी मार्ग येथील भूखंडाचा ४३८ कोटींचा किमान भाडेपट्टा निश्चित केला आहे. सध्या तीन कंपन्यांनी हे भूखंड भाडेपट्ट्याने घेण्यासाठी म्हाडाकडे नोंदणी केली आहे. त्यानुसार भूखंड भाडेपट्ट्यातून म्हाडाला ८०९ कोटींची रक्कम मिळणार आहे.
-----
निविदा मंगळवारपर्यंत भरता येणार
बीडीडी चाळींच्या भाडेपट्ट्यावर दिल्या जाणाऱ्या भूखंडासाठी इच्छुकांना मंगळवारपर्यंत (ता. १६) निविदा सादर करता येणार आहेत. त्यामुळे कमाल किती कोटींची लिलाव किंमत भरली जाणार, याकडे रिअल इस्टेट क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.