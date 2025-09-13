आता, तुमची जबाबदारी - जितेंद्र आव्हाड
अनधिकृत इमारती उभ्याच कशा राहिल्या?
पवारांनी ‘तो’ शब्द पाळला, आता तुमची जबाबदारी
अनधिकृत इमारतींवरून आव्हाडांचा सरकारवर सवाल
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १३ : राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या काळात एकनाथ शिंदे हे अनधिकृत इमारती वाचविण्यासाठी शरद पवार यांच्याकडे गेले होते. त्या वेळी एकाही इमारतीवर कारवाई होणार नसल्याचा शब्द देत तो पाळला होता. आता तुम्ही सत्तेत असून तुमची ती जबाबदारी आहे आणि सरकारने ती जबाबदारी पार पाडायला हवी, अशी प्रतिक्रिया शरद पवार पक्षाचे आमदार डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी समाजमाध्यमाद्वारे व्यक्त केली.
मागील दोन दिवसांपूर्वी कौसा भागातील एका अनधिकृत इमारतीवर कारवाई करण्यासाठी निघालेल्या पथकाला हजारोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरून रहिवाशांनी रस्ता अडवून विरोध केला होता. त्यावर स्थानिकांनी आवाज उठवत या इमारती उभ्या राहत असताना पालिका अधिकारी गप्प का होते, अशी टीका केली होती. दुसरीकडे जितेंद्र आव्हाड यांनी या परिस्थितीवर आपले मत व्यक्त केले आहे.
अनधिकृत बांधकाम होत असून, बांधकामांना जबाबदार कोण आहे, त्यांच्यावर कारवाई कधी होणार, असा सवाल आव्हाड यांनी उपस्थित केला आहे. अशा इमारतीत ज्यांनी घर घेतले त्यांना अधिकृत आणि अनधिकृत हे कळत नाही. या नागरिकांचा संपूर्ण संसार उघड्यावर आला आहे. त्यामुळे सरकारने दयाळू, मायबाप बनून ही घरे वाचवावी एवढीच विनंती असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
सध्या शिळ-डायघर, दिवा, डोंबिवली येथील गरजेनुसार बांधलेल्या इमारतींमध्ये नागरिकांनी घेतलेल्या घरांवरती कारवाईचा धडाका सुरू झाला. या इमारती अनधिकृत आहेत, पण त्यांना बांधण्यासाठी कोणी मदत केली, बांधणारे बांधून गेले आणि आता सोन्याचे दागिने, जमिनी गहाण ठेवून ही घरे विकत घेणाऱ्या नागरिकांवर बेघर होण्याची पाळी आली आहे. परंतु सरकार कुठलीही भूमिका घ्यायला तयार नाही. सरकारची जबाबदारी आहे, की कोणालाही अनधिकृत इमारत बांधून द्यायची नाही, असा कायदा होता तर या इमारती कशा उभारल्या गेल्या, असे जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटले आहे.
‘त्या’ इमारतींना क्लस्टर योजनेत समील करा
अनधिकृत बांधकामांप्रकरणी मला कोणाला दोषी ठरवायचं नाही. सरकारकडे एकच मागणी आहे, की डोंबिवलीमध्ये ६२ इमारती आहेत. दिवा परिसरामध्येही इमारती आहेत. या सगळ्यांवरती कारवाईचा बडगा उगारण्यात येत आहे. नागरिक रस्त्यावर आलेले आहेत. त्यामुळे सरकारने भूमिका घेऊन या इमारतींना क्लस्टर योजनेत सहभागी करून घ्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
