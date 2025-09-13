शेंदूर उडालेल्या दगडांनी `सिन्दुर''ची काळजी करू नये
शेंदूर उडालेल्या दगडांनी ‘सिंदूर’ची काळजी करू नये
खासदार नरेश म्हस्के यांची उद्धव ठाकरेंवर घणाघाती टीका
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १३ : ‘अबुधाबी येथे रविवारी (ता. १४) होणारा भारत, पाकिस्तान क्रिकेट सामना आशिया चषकातील हा आंतरराष्ट्रीय सामना आहे. यापूर्वीही तणावाच्या वेळी काँग्रेस सत्तेत असताना दोन देशांमध्ये क्रिकेटचे सामने खेळले गेले आहेत; मात्र रोज पाकिस्तानचे गोडवे गात काँग्रेसची भूमिका मांडणाऱ्या व सत्तेसाठी हिंदुत्व सोडणाऱ्या उबाठाला या सामन्याला विरोध करण्याचा नैतिक अधिकार नाही. शेंदूर उडालेल्या दगडांनी ‘सिंदूर’ची काळजी करू नये,’ अशा तीव्र शब्दात खासदार नरेश म्हस्के यांनी ठाकरे गटाच्या रविवारी होणाऱ्या आंदोलनावर टीका केली.
म्हस्के म्हणाले, की ‘पाकिस्तानबाबतच्या भूमिकेत कोणताही बदल झालेला नाही. जोपर्यंत दहशतवाद थांबत नाही तोवर दोन देशांत सौहार्दाचे संबंध प्रस्थापित होऊच शकत नाहीत, ही ‘एनडीए’ची भूमिका होती व आजही तीच भूमिका आहे. आशिया चषकात एक क्रिकेट सामना खेळल्याने त्यात बदल झाला, असे म्हणणे चुकीचे आहे. पाकिस्तानी खेळाडूंना अजूनही आयपीएलचे दरवाजे बंद आहेत; मात्र जेव्हा आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा (चषक) होतात तेव्हा पूर्वीही असे सामने झाले आहेत. क्रिकेट सामन्याला विरोध करताना पंतप्रधानांबाबत बोलताना आपण काय शब्द वापरतो, त्याचे भान त्यांनी ठेवले पाहिजे. ज्या लोकांविरोधात निवडणुका लढवल्या त्यांच्यासोबत सत्तेत बसणे याला निर्लज्जपणा म्हणतात. हिंदुत्वाचा विचार सोडून सत्तेसाठी लाचारी स्वीकारण्याला निर्लज्जपणा म्हणतात. मुंबईच्या गुन्हेगाराला, बॉम्बस्फोटातल्या आरोपींना प्रचारात घेऊन फिरण्याला निर्लज्जपणा म्हणतात,’ अशी टीका नरेश म्हस्के यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर केली आहे.
नैतिक अधिकारच नाही
‘ऑपरेशन सिंदूर’बाबत संशय व्यक्त करणाऱ्यांना देशाच्या जवानांनी गाजवलेल्या शौर्यावर शंका व्यक्त करणाऱ्यांना ‘सिंदूर’बाबत बोलण्याचा नैतिक अधिकारच नाही. पाकिस्तानचे गोडवे गाणाऱ्यांनी ‘सिंदूर’चा अवमान केला आहे. आता निवडणुका आल्याने त्यांना सन्मान शब्द आठवला का? निवडणूक प्रचारात आयएसआयच्या हस्तकांना व बॉम्बस्फोटातल्या आरोपींना घेऊन फिरणाऱ्यांनी सिंदूरसारखे पवित्र शब्द उच्चारूही नयेत. पहलगामचा हल्ला झाला तेव्हा उद्धव ठाकरे हे परदेशात टूर करीत होते; मात्र त्यानंतर एकाही पीडित बहिणीची साधी विचारपूसही केली नाही. आता ते ‘माझं कुंकू, माझा देश’ अभियान राबवणार आहेत; अशी टीका खासदार नरेश म्हस्के यांनी केली आहे.
--
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.