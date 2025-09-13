पालघर जिल्ह्यात गोवर-रुबेला लसीकरण मोहीम
पालघर जिल्ह्यात गोवर-रुबेला लसीकरण मोहीम
५ ते १५ वर्षे वयोगटातील आश्रमशाळेतील बालकांना अतिरीक्त डोस
पालघर, ता. १३ (बातमीदार) ः केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार पालघर जिल्ह्यात १५ ते ३० सप्टेंबरदरम्यान गोवर-रुबेला लसीकरणाची विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष चौधरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम पार पडणार आहे.
गोवर आणि रुबेला आजारांवर विशिष्ट औषध नसल्याने लसीकरण हाच एकमेव प्रभावी उपाय मानला जातो.
मोहिमेत जिल्ह्यातील सर्व आश्रमशाळांमधील ५ ते १५ वर्षे वयोगटातील बालकांना गोवर-रुबेला लसीचा एक अतिरीक्त डोस दिला जाणार आहे. यासाठी प्रत्येक आश्रमशाळेत स्वतंत्र लसीकरण सत्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
आरोग्य विभागासोबतच शिक्षण, आदिवासी विकास, महिला व बालविकास विभाग या मोहिमेत सक्रिय सहभाग नोंदवत आहेत. तालुकास्तरीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आधीच प्रशिक्षण देण्यात आले असून लसीकरणानंतर विपरित घटना व्यवस्थापनासाठीही विशेष तयारी करण्यात आली आहे. प्रत्येक बालकाचे सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करण्यासाठी पालकांनी आपल्या मुलांना लसीकरणात सहभागी करा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
