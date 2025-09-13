विमानतळाच्या नामांतरासाठी लढा
विमानतळाच्या नामांतरासाठी लढा
दि. बा. पाटील यांच्या नावासाठी आज मानकोली-जासई कार रॅली
पनवेल, ता. १३ (बातमीदार) : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे उद्घाटन सप्टेंबरअखेरीस होणार असून, येथून विमानसेवा सुरू होणार आहे. दरम्यान, या विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याची मागणी अद्यापही प्रलंबित आहे. प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व स्थानिक नागरिकांच्या या दीर्घकालीन मागणीला बळकटी देण्यासाठी रविवारी (ता. १४) मानकोली (भिवंडी) ते जासई (उरण) अशी भव्य कार रॅली आयोजित करण्यात आली आहे.
या रॅलीचे आयोजन भिवंडी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार सुरेश म्हात्रे ऊर्फ बाळ्या मामा यांच्या नेतृत्वाखाली होत आहे. त्यांनी यापूर्वीही संसदेच्या अधिवेशनात विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव द्यावे, अशी ठाम मागणी केली होती. प्रकल्पग्रस्तांच्या भावना व त्यांच्या त्यागाचा सन्मान करण्यासाठी हा निर्णय शासनाने तातडीने घ्यावा, असे आवाहन खासदार म्हात्रे यांनी केले आहे. दि. बा. पाटील हे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे नेतृत्व करणारे लोकनेते होते. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या जमिनी व हक्कांसाठी लढा दिला. त्यामुळे विमानतळाला त्यांचे नाव दिल्यास तो त्यांच्या त्यागाचा खरा सन्मान ठरेल, असे मत स्थानिकांनी व्यक्त केले आहे. आयोजकांच्या मते, १४ सप्टेंबर रोजीची रॅली ही ऐतिहासिक ठरणार असून, शासनावर ठोस दबाव आणेल. या रॅलीत पनवेल, उरण व नवी मुंबई परिसरातील नागरिक, शेतकरी कामगार पक्ष, माजी आमदार बाळाराम पाटील तसेच प्रकल्पग्रस्तांचा मोठा सहभाग अपेक्षित आहे. परिसरातून मोठ्या प्रमाणावर चारचाकी वाहनांचा ताफा या रॅलीत सहभागी होणार असून, शासनाला ठोस संदेश दिला जाईल.
..............
जनजागृतीसाठी आवाहन
पनवेल, उरण व नवी मुंबईतील नागरिक व संघटनांनी रॅलीत मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे. या रॅलीद्वारे विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याची मागणी पुन्हा बुलंद करण्यात येणार आहे.
............
रॅलीचा मार्ग
सुरुवात : मानकोली (भिवंडी, सकाळी ९ वा.) रेती बंदर खारीगाव-शिळ डोंबिवली-कळवा नाका-ठाणे शहर-दिघा रेल्वेस्थानक-ऐरोली सिमेन्स- रबाळे-घणसोली-रिलायन्स गेट-कोपरी गाव-बोनकोडे जुहूगाव-अरेन्झा सर्कल वाशी-नेरूळ प्रशांत कॉर्नर-करावे चाणक्य-नवी मुंबई पालिका-चिंचपाडा ब्रिज-जासई (दुपारी २ वा. समारोप, लोकनेते दि. बा. पाटील मंगल कार्यालय).
