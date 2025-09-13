टीईटी परीक्षा २३ नाेव्हेंबरला
अर्ज इंग्रजी भाषेतच भरण्याच्या सूचना
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) २०२५ या परीक्षेचे नवीन वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्यभरात २३ नोव्हेंबरला ही परीक्षा घेण्यात येणार आहे. यासाठी १५ सप्टेंबरपासून ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत टीईटीच्या परीक्षेचे आयोजन केले जाते. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात ही परीक्षा २३ नोव्हेंबरला दोन सत्रांमध्ये राज्यभरात आयोजित करण्यात येणार आहे. पहिली ते पाचवीसाठी पेपर १, सहावी ते आठवीसाठी पेपर २ असे होतील. या परीक्षेसाठी उमेदवारांना https://mahatet.in या संकेतस्थळावर १५ सप्टेंबर ते ३ ऑक्टोबर या कालावधीत ऑनलाइन अर्जांची नोंदणी करून सोबत परीक्षा शुल्क भरता येणार आहे. तसेच हे अर्ज केवळ इंग्रजी भाषेतच भरावेत, असे परीक्षा परिषदेच्या आयुक्त अनुराधा ओक यांनी जाहीर केलेल्या वेळापत्रकाच्या सूचनेत नमूद केले आहे. अधिक माहितीसाठी ९०२८४७२६८१/८२/८३ या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधता येणार आहे.
टीईटीसाठी ऑनलाइन अर्ज भरताना दहावी, बारावीसह उमेदवारांनी घेतलेले व्यावसायिक पदवी, पदविका अर्हता प्रमाणपत्र, राखीव आदी प्रवर्गांच्या प्रमाणपत्रांसह इतर सर्व कागदपत्रे सोबत जोडणे आवश्यक आहे. ऑफलाइन अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
