स्टेम सीईओ नियुक्तीत विलंब
भिवंडी, ता. १३ (वार्ताहर) : भिवंडी, ठाणे, मिरा-भाईंदरसह ग्रामीण भागाला पाणीपुरवठा करणाऱ्या स्टेम प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदासाठी सरकारने तातडीने नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, या आदेशाची अंमलबजावणी रोखून जाणीवपूर्वक दिशाभूल करणाऱ्या ठाणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार महेश चौघुले यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे.
स्टेम वॉटर डिस्ट्रीब्युशन ॲण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी लि. मध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर कार्यरत असलेल्या संकेत घरत यांच्या पात्रतेवर आणि अनुभवावर आमदार चौघुले यांनी शंका उपस्थित केली होती. त्यांच्याविरोधात झालेल्या चौकशीत नियुक्ती रद्द करावी अशी स्पष्ट शिफारस नोंदविण्यात आली आहे. सरकारच्या पाणीपुरवठा विभागाने ३१ जुलै २०२४ मध्ये ठाणे महापालिकेला आदेश देऊन या पदासाठी आलेल्या अर्जांची छाननी करून नियुक्ती प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु, अतिरिक्त आयुक्त रोडे यांनी सरकारला व लोकप्रतिनिधींना चुकीची माहिती देऊन प्रक्रिया जाणीवपूर्वक विलंबित केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार चौघुले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवले आहे. आमदार चौघुले यांनी या प्रकरणातील विलंब हा जाणीवपूर्वक असून, त्याला सरकारने गांभीर्याने घेतले पाहिजे, असे स्पष्ट केले आहे.
पत्राद्वारे केलेल्या मागण्या
* अतिरिक्त आयुक्त रोडे यांच्यावर शिस्तभंगाची कठोर कारवाई करावी.
* नियुक्ती प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी.
* दिशाभूल करून विलंब घडवून आणणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी.
* बेकायदा नियुक्त संकेत घरत यांना प्रक्रियेतून पूर्णपणे वगळावे.
