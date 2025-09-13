चुकीच्या संगतीमुळे मुलगा दहशतवादी मार्गावर
आफताबच्या वडिलांची प्रतिक्रिया; पोलिसांकडून तपास सुरू
उल्हासनगर, ता १३ (वार्ताहर) : हिललाईन पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत नेवाळी परिसरात राहणारे आफताब कुरेशी आणि सुफियान अबू बकर या दोघांना दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने अटक केल्यानंतर धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. घरातील तणाव, मोबाइलवरील अतिरेकी व्हिडिओ आणि चुकीच्या संगतीमुळे आफताब दहशतवादी मार्गावर गेल्याचे आफताबच्या वडिलांना सांगितले.
उल्हासनगरातील हिललाईन पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतल्या नेवाळी परिसराशी दहशतवाद्यांचा धागा जोडला गेल्याने शहरात खळबळ उडाली आहे. येथे राहणारे आफताब कुरेशी आणि सुफियान अबू बकर या दोघांना दिल्ली पोलिसांनी अटक केली. आफताब आपल्या कुटुंबासोबत नेवाळीत राहत होता. त्याच्या वडिलांचा मटण विक्रीचा व्यवसाय असून, कुटुंब हलाखीच्या परिस्थितीत जगत होते. मात्र सूत्रांच्या माहितीनुसार आफताब नेहमी मोबाईलवर अतिरेकी संघटनांचे व्हिडिओ पाहत असे आणि हळूहळू तो त्यांच्या संपर्कात आला. या चुकीच्या मार्गामुळेच तो सुफियान अबू बकर सान्निध्यात गेला. आफताबच्या वडिलांनी सांगितले, ‘आफताब जाताना माझे आठ हजार रुपये घेऊन गेला. मी त्याला रोखण्यासाठी ओरडलोही. व्यवसायात लक्ष दे, त्या मुलासोबत जाऊ नकोस, असे बजावले. पण त्याने घरातून निघून जाण्याचा हट्ट धरला. दिल्ली पोलिसांनी आमच्या घराची झडती घेतली, पण त्यांना काहीही संशयास्पद सापडले नाही. आफताब या मार्गावर कसा गेला याची मला कल्पनाही नाही.’
१० वर्षांपूर्वीची पुनरावृत्ती
गेल्या १० वर्षांपूर्वी १० सप्टेंबर २०१४ रोजी कल्याणमधील चार तरुण आयसिसमध्ये सामील झाले होते आणि त्याच दिवशी पुन्हा १० सप्टेंबर २०२५ रोजी नेवाळी परिसरातील हे दोन तरुण दिल्ली पोलिसांच्या तावडीत सापडले. या धक्कादायक साम्यामुळे सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट झाल्या आहेत. पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू असून, नेवाळीत राहणाऱ्या या तरुणांचा अतिरेकी संघटनांशी नेमका कसा संबंध प्रस्थापित झाला, त्यामागे कोण आहे, त्यांचे इतर साथीदार कुठे आहेत याचा मागोवा घेतला जात आहे.
