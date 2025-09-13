शिवसेना शिंदे पक्ष लागला पालिका निवडणूकीच्या तयारीला
महापालिकेसाठी शिंदे गट सक्रिय
लोकसभा मतदारसंघनिहाय नेत्यांची नियुक्ती
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ ः शिवसेना शिंदे पक्षाने मुंबई महापालिका निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी संघटनात्मक बांधणीसाठी लोकसभानिहाय प्रमुखांची नियुक्ती करण्यात आली असून, त्यांच्याकडे मुंबई आणि उपनगरांतील निवडणुकीची जबाबदारी सोपविली आहे.
मुंबई महापालिकेची नुकतीच प्रभागरचनेची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. त्याला आता अंतिम स्वरूप दिले जाईल. लवकरच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी सर्वच पक्ष तयारीला लागले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून शिंदेंच्या शिवसेनेने मुंबईतील लोकसभा मतदारसंघनिहाय प्रमुखांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. स्थानिक पातळीवर जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे शिवसेना सचिव संजय मोरे यांनी म्हटले आहे.
माजी नगरसेवक सक्रिय
पालिका निवडणुकीसाठी ठाकरे बंधू एकत्र येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मराठी मतांचे विभाजन करून त्याचा फायदा युतीला कसा होईल, यासाठी शिवसेना शिंदे पक्ष प्रयत्न करणार आहे. आतापर्यंत विविध पक्षांचे १०३ माजी नगरसेवक शिंदेंच्या पक्षात दाखल झाले आहेत. त्यात ठाकरे गटाच्या ४८ जणांचा समावेश आहे. त्यांना निवडणुकीसाठी सक्रिय राहण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.
मतदारसंघनिहाय प्रमुख
मुंबई उत्तर लोकसभा ः प्रकाश सुर्वे
मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा ः रवींद्र वायकर
उत्तर मध्य लोकसभा ः डॉ. दीपक सावंत
दक्षिण मध्य मुंबई ः राहुल शेवाळे
दक्षिण मुंबई ः मिलिंद देवरा
मुलुंड-भांडुप ः शिशिर शिंदे
विक्रोळी-घाटकोपर-मानखुर्द-शिवाजीनगर ः दत्ता दळवी
