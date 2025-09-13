पंतप्रधानांच्या वाढदिवसानिमित्त निबंध, चित्रकला स्पर्धा
मुंबई, ता. १३ : देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा १७ सप्टेंबर रोजी ७५वा वाढदिवस आहे. या अमृतमहोत्सवी वाढदिवसाचे औचित्य साधून शालेय शिक्षण विभागामार्फत राज्यातील सर्व शाळांमध्ये निबंध व चित्रकला स्पर्धा आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिली.
राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त निबंध आणि चित्रकला स्पर्धा होणार असून, यात सर्वसाधारणपणे राष्ट्र प्रथम, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेश, ऑपरेशन सिंदूर, पर्यावरण असे स्पर्धांचे विषय असतील. या स्पर्धांच्या माध्यमातून राज्यातील शाळांमध्ये शिकत असलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यामध्ये राष्ट्रप्रेमाची भावना वाढीस लागेल, असा विश्वास शालेय शिक्षणमंत्री भुसे यांनी व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, तालुका आणि जिल्हा स्तरावर आयोजित करण्यात येणाऱ्या या निबंध व चित्रकला स्पर्धांमधील प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांकावरील विजेत्या स्पर्धकांना सन्मानपत्र, प्रमाणपत्र देऊन गौरव करण्यात येणार असल्याची माहितीही देण्यात आली.
