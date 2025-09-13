विद्यार्थ्यांच्या कौशल्यसंधीसाठी शाळांमध्ये ''विद्यार्थी समूह''
कौशल्यवृद्धीसाठी शाळांमध्ये ‘विद्यार्थी समूह’
एससीईआरटीचे संचालक राहुल रेखावार यांचे निर्देश
मुंबई, ता. १३ ः राज्यातील सरकारी, अनुदानित शाळेतील विद्यार्थ्यांमधील कौशल्य, वैज्ञानिक जाणिवा, चिकित्साकृती, संशोधकवृत्ती वाढविण्यासाठी प्रत्येक शाळेत ‘विद्यार्थी समूह’ (स्टुटंड क्लब) स्थापन करण्यात येणार आहेत. यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे (एससीईआरटी) संचालक राहुल रेखावार यांनी शाळांना निर्देश दिले आहेत.
देशाचे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० आणि राज्य अभ्यासक्रम आराखडा २०२४ नुसार प्रत्येक शाळांमध्ये विद्यार्थी समूह स्थापन केले जाणार आहेत. यासाठी शाळांना १५ सप्टेंबरपर्यंत हे समूह स्थापन करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. मराठी, हिंदी, इंग्रजी, गणित विज्ञान, समाजशास्त्र यातील प्रत्येक विषयनिहाय विद्यार्थी समूह स्थापन केले जातील. यासोबतच प्रगतिशील विद्यार्थी समूह, पाककला, समाजमाध्यम विद्यार्थी समूह आदी विषयांचेही समूह स्थापन केले जातील. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमधील कल्पकता कौशल्य चिकित्सा, वैज्ञानिक जाणीव, संशोधक वृत्ती वृद्धिंगत होण्यास मदत मिळणार असल्याचे एससीईआरटीचे संचालक राहुल रेखावार यांनी सांगितले.
शिक्षक, अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी
विद्यार्थी समूह स्थापन करण्यासाठी प्रत्येक शाळांतील वर्गशिक्षक, मुख्याध्यापक, गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थेच्या प्राचार्यांवर मुख्य जबाबदारी असेल. हे समूह स्थापन करताना शाळांनी विद्यार्थ्यांची आवड-निवड, विविध विषयातील क्षमता पाहून त्यांना विषयनिहाय समूहात समावेश करणेही आवश्यक असेल, असे त्यांनी सांगितले.
