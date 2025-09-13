विवेकानंद महाविद्यालयात ‘ओपन इलेक्टिव्ह मेळा २०२५’
विवेकानंद महाविद्यालयात
‘ओपन इलेक्टिव्ह मेळा २०२५’
खेळ, नाट्य, प्रात्यक्षिकांतून सादरीकरण
मुंबई, ता. १३ : बहुविद्याशाखीय आणि अनुभवाधारित शिक्षणाच्या संकल्पनेला मूर्त रूप देण्यासाठी तसेच विद्यार्थ्यांमध्ये खुले वैकल्पिक विषयांचे (ओपन इलेक्टिव्ह) महत्त्व विशद करण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न विवेकानंद एज्युकेशन सोसायटीच्या कला, विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालयात ‘ओपन इलेक्टिव्ह मेळा २०२५’ या कृतिशील अभिनव उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी यांच्या हस्ते या कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले.
विवेकानंद महाविद्यालयात सध्या ६० हून अधिक खुले वैकल्पिक विषय उपलब्ध करण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांना याबाबत सविस्तर माहिती मिळावी, यासाठी विद्यार्थ्यांनी खेळ, नाट्य, प्रात्यक्षिके आणि सर्जनशील सादरीकरण करण्यात आले. महाविद्यालयाने राबवलेली ही अत्यंत नावीन्यपूर्ण शैक्षणिक प्रयोगशील संकल्पना आहे. अनुभवाधारित संशोधनाचे व्यासपीठ म्हणून विकसित होण्यासाठी अशा प्रकारचे उपक्रम इतरही महाविद्यालयांमध्येही राबवले जावेत, असे कुलगुरू रवींद्र कुलकर्णी यांनी सांगितले. या मेळाव्यात ‘मेंटॉरशिप सायकल’च्या माध्यमातून वरिष्ठ विद्यार्थ्यांकडून कनिष्ठ विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन व या विद्यार्थ्यांकडून आपल्या सहअध्यायींबरोबर ज्ञानाची देवाणघेवाण केली जाते. या वेळी विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या विविध उपक्रमांची उपयुक्तता समजावून सांगण्यात आले.
