तहसिलदारांवरील आरोपांचा व्हिडिओ व्हायरल
आदिवासीबांधवांना उर्मटपणे बोलल्याचा दावा
अंबरनाथ, ता. १३ (वार्ताहर) : तहसीलदार अमित पुरी यांचा एक व्हिडिओ सध्या समाजमाध्यामांवर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये पुरी हे तक्रारदारांशी उर्मटपणे बोलत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. अंबरनाथमधील एका जमिनीच्या प्रलंबित प्रकरणावर वेळेवर सुनावणी न घेतल्यामुळे आदिवासीबांधवांनी तहसीलदारांना जाब विचारला असता हा वाद झाल्याचे दिसून येते.
व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये, तक्रारदार महेश कोते आणि तहसीलदार अमित पुरी यांच्यात वाद झाले, त्यानंतर पुरी यांनी संताप व्यक्त केला. महेश कोते यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये असे म्हटले आहे, की अमित पुरी हे एका जमिनीच्या प्रकरणात सुनावणीसाठी वेळ देत नाहीत आणि आदिवासीबांधवांना वाईट वागणूक देतात. या व्हिडिओमध्ये दोन्ही बाजूंमध्ये शाब्दिक बाचाबाची झाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. या घटनेमुळे अमित पुरी यांनाही संताप अनावर झाल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसते. कोते यांनी याप्रकरणी महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे तक्रार करण्यात येईल, असे सांगितले. या व्हिडिओमुळे आता प्रशासनावर दबाव निर्माण झाला आहे. या व्हायरल व्हिडिओनंतर तहसीलदार अमित पुरी या प्रकरणाची निःपक्षपातीपणे चौकशी करून कारवाई करणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
