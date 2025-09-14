हिंदू-मस्लिम एकोप्याचे दर्शन
हिंदू-मुस्लिम एकोप्याचे दर्शन
जव्हारमधील ५७३व्या शाही उरुसाची सांगता
जव्हार, ता. १४ (बातमीदार) ः संस्थानातील हजरत औलिया पीर शाह सदरोद्दीन्न बदरोद्दिन हुसैनी चिश्ती तथा सदानंद महाराज यांचा (र.अ.) ५७३ वा उरुसाची रविवारी सांगता झाली. यानिमित्ताने पहाटेपर्यंत चालणारा कव्वालीचा कार्यक्रम आकर्षण राहिला.
उरुसाच्या पहिल्या दिवशी जामा मशीद येथून भव्य मिरवणूक मिलाद पठण करीत निघाली. मशिदीपासून पाचबत्ती नाका, नेहरू चौकातून पुन्हा दर्ग्याकडे येऊन पवित्र संदल आणि शिरणी वाटप करण्यात आले. महोत्सवाच्या दुसऱ्या दिवशी जामा मशीद येथून मिरवणूक मार्गस्थ झाली. हजरत औलिया शाह सदरोद्दीन बदरोद्दिन चिश्ती (र.अ.) यांच्या दर्ग्यावर चादर चढवली. या सोहळ्याला सर्वधर्मीय लोक सहभागी झाले होते. फुलांच्या चादरी अर्पण केल्या. त्यानंतर पहाटेपर्यंत बहारदार कव्वालीचा कार्यक्रम उत्साहात पार पडला.
-------------------------------
अनेकांसाठी आकर्षण
जव्हारमध्ये राजेशाही परंपरा हिंदू-मुस्लिम बांधव एकोप्याने पाळत आहेत. जव्हारच्या उरुसाला आगळी-वेगळी शान आहे. यानिमित्ताने आकाशपाळणे, खेळ, विविध प्रकारचे स्टॉल, खेळण्याची दुकाने आकर्षण होते. बाहेरगावाहून अनेक जण उरुसासाठी उपस्थित होते.
