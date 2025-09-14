पनवेल पालिका हद्दीतील वाढत्या वाहनांमुळे वाहनतळाचा प्रश्न गंभीर
वाहतूक कोंडीने नाकीनऊ
पनवेल पालिका हद्दीत वाहनतळांची गरज
खारघर, ता. १४ (बातमीदार) : पनवेल पालिका हद्दीतील सिडको वसाहतीत वाढत्या लोकसंख्येबरोबर वाहनांची संख्यापण वाढली आहे. त्यामुळे रस्त्यावर मिळेल त्या ठिकाणी वाहने उभी केली जात असल्याने वर्दळीच्या मार्गावर कोंडीच्या समस्येने नाकीनऊ आले आहे.
मुंबई शहरावरील ताण कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने नवी मुंबई शहराची निर्मिती केली होती. याच अनुषंगाने सिडकोने नवीन पनवेल, खारघर, कामोठे, तळोजा, कळंबोली नागरी वसाहती निर्माण केल्या, पण शहराची निर्मिती करताना वाहने उभी करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची उपाययोजना केली नसल्यामुळे आता वाहतूक कोंडीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. विशेष म्हणजे, रस्त्याचा कडेला असलेल्या बैठी घरे, रो-हाउसमध्ये वाहनतळाच्या जागेत दुकाने, कार्यालय, शोरूम, दवाखाने, हॉटेल्स सुरू झाली. या ठिकाणी अरुंद रस्त्यांच्या कडेला वाहने उभी केली जात आहे. सिडको वसाहतीत वास्तव्यास असलेल्या बहुतांश सदनिका धारकांकडे दुचाकी, चारचाकी वाहने आहेत, पण सोसायटीच्या आवारात वाहनतळाची जागा नसल्यामुळे शहरातील अंतर्गत रस्त्याच्या बेकायदा पार्किंग केले जात आहे.
----------------------------------------
ग्रामीण भागाला फटका
सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीवर शहरे निर्माण केली, मात्र गावासाठी मैदान, वाहनतळांचे नियोजन केलेले नाही. पनवेल पालिकेत समावेश करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतीमधील गावात पूर्वी कौलारू घरे होती. विकासामुळे कौलारू घरांची जागा टोलेजंग इमारतीने घेतली आहे, पण गावात वाहनांसाठी जागा नसल्यामुळे मोकळ्या मैदानांवर दाटीवाटीने वाहने उभी केली जात आहेत.
----------------------------------------
आपत्कालीन परिस्थितीत तारांबळ
- आपत्कालीन परिस्थितीत इमारतीत एका सदनिकेमध्ये रात्रीच्या वेळी आगीची घटना घडली होती. रस्त्याच्या दुतर्फा उभ्या केलेल्या वाहनांमुळे इमारतीपर्यंत पोहोचण्यासाठी अग्निशमन बंब, जवानांना मोठी कसरत करावी लागली होती.
- सेक्टर-३५ मध्ये एका इमारतीत दिवसा आगीची घटना घडली असता, रस्त्यावर उभी केलेल्या एका वाहनास अग्निबंब नेताना मोठी अडचण निर्माण झाली होती. या वेळी उपस्थित नागरिकांना रस्त्यावर उभ्या केलेल्या वाहनाला उचलून नेण्याची वेळ जवानांवर आली.
---------------------------------
वाहतूक व्यवस्थेची गरज
पनवेल पालिका सिडको हद्दीतील खारघर महत्त्वाचे शहर आहे. या शहरात सेंट्रल पार्क, इस्कॉन मंदिर, गोल्फ कोर्स, गुरुद्वारा, फुटबॉल स्टेडियम, हाकेच्या अंतरावर शेजारी सिडकोकडून बीकेसीच्या धर्तीवर खारघर कार्पोरेट पार्क उभारले जाणार आहे. पनवेल, खारघर, कामोठे शहर नवी मुंबई विमानतळापासून हाकेच्या अंतरावर आहे. त्यामुळे भविष्यात येथे वाहनतळांची गरज भासणार आहे.
------------------------------------
वाढत्या वाहनांमुळे भविष्यातील वाहनतळाची समस्या निर्माण होऊ नये, यासाठी नोडमध्ये वाहनतळ उभे करण्यात यावे, असे पत्र पालिका प्रशासनाला पाठवण्यात आले आहे.
-तिरुपती काकडे, उपायुक्त वाहतूक विभाग, नवी मुंबई
-------------------------------
पनवेल पालिका हद्दीतील वाहनतळ समस्या सोडवण्याचा पालिकेचा प्रयत्न आहे. पनवेल परिसरात रस्त्याचा कडेला तसेच काही ठिकाणे निवडण्यात आली आहेत. सिडको वसाहतीमधील वाहनतळाची सिडकोने भूखंड उपलब्ध करून द्यावे, यासाठी पत्रव्यवहार केला आहे.
- गणेश शेटे, अतिरिक्त आयुक्त, पनवेल महापालिका